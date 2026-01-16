1顆7元「純韭菜」水餃被批超雷！店家神回應掀論戰

生活中心／饒婉馨報導

一名網友近日在Threads發文，指稱他去高雄某間手工蒸餃店買了10顆韭菜水餃，結果他吃了以後才發現餡料只有韭菜，沒有任何豬肉，且一盤10顆竟然要價70元。不過，當是店家對此則說明，菜單上本來就沒寫豬肉，這個品項是特別提供給素食顧客，才會引發誤會。





真·韭菜水餃！1顆7元裡面竟沒包肉 店家神回覆

網友發現自己點的水餃裡只有韭菜，一顆還要7元，不禁讓他直言「你要不要去搶比較快」。（圖／翻攝自 Threads ＠hsin_0525、示意圖／民視新聞）

網友在貼文中寫出他跟老闆的對話，「老闆，韭菜水餃裡面沒有肉嗎？」，老闆直言「對啊，你點的是韭菜水餃」；然而讓原PO無法接受的是，只有韭菜的水餃，一顆竟然還要7塊錢，他不禁在文末表示「一盤10顆70元， 你要不要去搶比較快」。當事店家對此回應，「豬肉高麗菜水餃，會標肉在裡面，如果沒有的話，我們就不會寫，因為有很多客人吃素食，照片也是沒有肉的」，還特別強調純韭菜餡反而不好包，做起來更費工。

真·韭菜水餃！1顆7元裡面竟沒包肉 店家神回覆

許多網友對此坦言，應該要標註得更清楚，避免讓客人誤會。（圖／翻攝自 Threads ＠hsin_0525）

貼文曝光後，瞬間引來一票網友留言「這沒有肉我不如去吃韭菜盒」、「水餃沒肉？現在這麼硬拗的喔？」、「請問連鎖店家嗎？因為我聽店員說有人問韭菜水餃有沒有肉，他說頭一次聽到有人這樣問」、「如果是素食攤我可以接受，但不是我會生氣」、「果然當韭菜了」。民視新聞台記者實際採訪其他店家後，他們指出「豬肉就是有油脂，才會去融合這些所有調味料」、「要有豬肉才合得起來，要有肉餡才調得起來啊」；多數人的認知裡，韭菜水餃應該就要有豬肉餡，店家也用豬肉調合，增加黏著度，這次店家的獨特菜單，反而讓顧客誤會。





原文出處：韭菜水餃1顆7元竟「0豬肉餡」被批超雷…店家神回覆網傻眼：這麼硬拗？

