「1題目」測失智風險！一堆人當場卡住 醫警告：不是反應慢

台灣邁入超高齡化社會，失智症人口已突破30萬人，調查顯示，台灣每100位65歲以上長者中就有8人罹患失智症，其中以早期失智症人數最多。

輕度失智最常被誤認為正常老化 錯失介入時機

台北慈濟醫院精神醫學部一般精神科黃宗正主任指出，輕度失智症過去常被誤認為正常老化，因而錯失治療時機。失智症為認知功能、活動力與行為能力的全面性退化，發病前多會先經歷輕度認知障礙階段，症狀包含記憶力及注意力、判斷力的衰退，但程度較輕，可經由旁人提醒想起來；進入失智症早期後，記憶力下降，無法藉由提醒想起，且有判斷與溝通困難、情緒不穩等情況；隨病程進展，可能出現妄想、幻覺、行動困難，最終影響自我照顧能力。

失智症三大類型 有些其實「可逆」

黃宗正進一步說明，失智症成因多樣，略分為退化性、非退化性和可逆性。退化性失智症是因腦部神經細胞漸進式病變所致，目前無法根治，但可透過復健減緩；非退化性如腦傷、感染等造成；可逆性失智症則由特定可逆性因素引起，如:營養缺乏、內分泌失調等，若能及時發現並治療，就有機會恢復。

新篩檢工具「腦適能測驗–7」 7題快速抓出細微變化

臨床常見的失智症篩選量表，如:簡易心智量表（MMSE）、智能篩查測驗（CASI）等，可協助初步掌握病人認知狀況。但因題目較多、測驗時間較長、或鑑別力不足，偵測「早期失智」的敏感度有限。為提高臨床篩檢效率，黃宗正與台大、北榮、高醫、桃園療養院等團隊合作，在國家衛生研究院支持下研發早期失智症篩檢問卷「腦適能測驗–7（Brain Health Test–7, 以下簡稱BHT-7）」，並於2025年正式發表於高齡學領域前10%國際期刊《International Psychogeriatrics》。

黃宗正說明，BHT-7是以臨床篩檢為目的設計，題目數量控制在7題，並且題目設計上更專注於偵測早期失智的細微變化，適合診間與某些社區快速篩檢使用。若篩檢疑似失智症，即可至醫院進行詳細評估以進一步鑑別診斷。

1分鐘自我檢測 把握早期發現黃金期

黃宗正主任也提供BHT-7問卷中一項簡易的自我檢測方式：「請在1分鐘內盡可能說出四隻腳的動物，能說出 12 種以上為及格。」若作答明顯困難或詞彙卡頓，建議儘早至醫療院所評估，把握治療與介入的黃金時機。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

