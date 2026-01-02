「1類息肉」潛伏20年！他拖6個月慘變大腸癌 醫嘆：心涼了半截

生活中心／彭淇昀報導

照大腸鏡時發現有息肉很正常，即時切除就能減少罹大腸癌機率。不過，醫師示警，「大腸鋸齒狀腺瘤」很容易被忽略，潛伏期可達20年，一旦出現「化生不良（異型增生）」，就像開關被打開一樣，會在短短幾個月內迅速轉化為大腸癌。



義大大昌醫院胃腸肝膽科主任葉人豪在臉書粉專「葉人豪醫師 Dr.Y」發文表示，大部分的息肉確實不會馬上劇變，好好切掉就沒事了，但有一種例外，它就像大腸裡的隱形地雷，就是「鋸齒狀腺瘤合併化生不良（SSLD）」。

葉人豪解釋，「鋸齒狀腺瘤」容易被忽略、外觀與正常粘膜極為相似，雖然平常生長極其緩慢，但潛伏期可達20年，且它有個奇妙且危險的特性，一旦出現「化生不良（異型增生）」，就像開關被打開一樣，會在短短幾個月內迅速轉化為大腸癌。

葉人豪指出，曾有一位患者透過精密染色模式揪出了一顆範圍極大的SSLD，當下立刻建議處理，不過遺憾的是，患者因私人因素耽誤了半年，「半年後再見面，我冷靜地對他說：我們先別急著切，重新檢查一次，因為它可能已經變了」。

「內視鏡一進去，我心涼了半截！」葉人豪嘆道，半年前還能用內視鏡切除的息肉，現在已經完全癌化，最終患者從原本的微創內視鏡手術，變成了必須開刀切除部分腸道，「我看著那位半年前追蹤、現在卻已經癌化的患者，心裡其實比他更遺憾」。

