「1類醃製物」超健康！護腸道、抗發炎、調解免疫：要天天吃

記者施春美／台北報導

醫師劉博仁表示，最新研究發現，泡菜等發酵食物能調節免疫、抗發炎，還能提升營養的吸收度。(示意圖／資料照)

一般認為，醃製品不利健康，但醫師劉博仁表示，最新研究發現，泡菜等發酵食物能調節免疫、抗發炎，還能提升營養的吸收度，例如增加食物中的維生素B群、礦物質、多酚的吸收度。在一項臨床試驗中，每天吃發酵食物6週的受試者，腸道菌相明顯變得多樣化，發炎指標都下降。

食安專家韋恩（楊世煒）在其臉書粉專「韋恩的食農生活」表示，發酵食物，尤其是發酵的蔬菜（泡菜、酸菜）或是發酵的乳製品（優格）因為內含豐富益生菌或是發酵代謝物，有助於調整腸道菌相、維持腸道酸性環境、刺激腸道蠕動，有助於預防大腸癌。

廣告 廣告

營養功能醫學專家、醫師劉博仁也在其臉書表示，泡菜等發酵食物不只有益生菌，更是一個「微生物生態系」。發酵是一個能讓微生物參與食物轉化的過程。乳酸菌、酵母菌會把糖分或蛋白質變成新的代謝物，讓食物變酸、變香，也變得更容易被吸收，例如韓國泡菜、台式酸菜、味噌、納豆、天貝、優格、康普茶，這些都屬於發酵食物。

劉博仁表示，最新研究指出，發酵食物還能調節免疫、降低發炎，這使得發酵食物成為營養醫學的新主角。該篇研究歸納出發酵食物的3個作用機制：

1. 增加菌相多樣性

雖然發酵食物中的菌未必能永久住進腸道，但能短暫「打擾」一下，讓菌群更有彈性、更豐富。

2. 產生有益代謝物

在發酵過程中會生成乳酸、乙酸、短鏈脂肪酸、維生素與小分子胜肽，能保護腸黏膜、穩定免疫系統、減少慢性發炎。

3. 提升營養吸收度

經過發酵的食物，營養素變得更好吸收，例如維生素B群、礦物質與多酚的可利用度都明顯上升。

在一項臨床試驗中，每天吃發酵食物 6 週的受試者，腸道菌相明顯變得多樣，連 IL-6 等發炎指標都下降。

吃發酵食物注意：別吃進太多鈉、太多糖、發霉污染物

至於每天食用量，劉博仁建議，每天1～2份（例如一小碗泡菜或一杯無糖優格）就足夠讓腸道活絡，且要著重多樣化、長期吃，同時要吃進蔬果、全穀類的膳食纖維。

劉博仁並提醒，食用發酵食物的注意事項，別吃進太多鈉、別吃進太多糖、別吃進發霉污染物。另外，免疫低下、孕婦、或對組胺敏感的人的特殊族群，應避免食用未經殺菌或過度發酵的產品。

更多三立新聞網報導

寒冬天天洗澡是傻子！醫揭「最佳頻率、時間」：超過害胸悶、缺血

都錯了！運動後鐵腿 ≠ 練得好 醫揭「驚人真相」：不聽虐爆腎臟

說好的回暖呢？大陸冷氣團減弱還是冷、又飄雨 氣象署細說明

他手搖飲連喝2個月 被「貼心問1句」再也不去！網懂：犯大忌

