「1食材」丟火鍋等於喝油！臉腫一圈又變胖 避雷神招曝光：降低吸油量

健康中心／朱祖儀報導

不少人過年愛吃火鍋。（示意圖／資料照）

不少人過年圍爐都會吃火鍋，但配料煮法也要注意！營養師曾建銘表示，很多人煮火鍋都會放冬粉，以為很健康，但乾冬粉就像一塊乾掉的海綿，直接丟進湯裡就會瞬間吸收油脂和鹽分，宛如喝整鍋油，因此建議煮冬粉時要先泡水，能降低30%吸油量。

冬粉像乾掉海綿 狂吸火鍋油脂、鹽分

曾建銘在臉書透露，之前有患者抱怨，聽從他的建議去火鍋店都吃冬粉，以為可以減輕負擔，沒想到隔天不只臉變得浮腫，體重還上升。但他解釋，其實乾冬粉就像「乾掉的海綿」，丟進紅油火鍋或是滷味湯汁，產生的毛細現象會瞬間將湯裡的油脂和鈉（鹽分）吸收乾淨，「它是從內而外吸飽飽，你以為在吃澱粉，其實是在『吃固體的火鍋湯底』。」

曾建銘指出，在挑選冬粉時應先看成分，純綠豆澱粉製成的冬粉，煮完之後很Q彈、顏色灰黃，GI值很低，是減脂聖品；但若成分是馬鈴薯、木薯澱粉，煮完會很軟爛、顏色死白，這類冬粉吸水吸油速度特別快，吃完之後血糖也會快速上升。

冬粉直接丟進火鍋，容易依附湯內油脂和鹽分。（示意圖／資料照）

曾建銘也說，在烹煮冬粉之前，可以先用溫水泡發15分鐘「預防性補水」，當冬粉的孔隙被「乾淨的水」填滿，就像穿了一層防水衣，沒有多餘空間再去吸收油脂和鹽分，可降低30%吸油量。

吃冬粉怕餓 記得配蛋白質

曾建銘表示，由於冬粉含水量高，因此體積雖大，但消化會很快，吃完之後容易感覺飢餓，因此他吃冬粉一定會配蛋白質，蛋白質能增加食物在胃裡的留存空間，才不會剛吃完就感覺飢餓。

