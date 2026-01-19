「1食物」高脂反而助減重！研究：讓人不想吃零食

記者施春美／台北報導

網紅醫師蒼藍鴿表示，適量的全脂牛奶有助於減重中的成人。(圖/取自《蒼藍鴿的醫學天地》)

一般認為，低脂飲食有助減重，但網紅醫師蒼藍鴿表示，就營養學而言，全脂牛奶屬於原型食物，除了脂肪外，還有蛋白質等營養素，是一綜合性的營養來源。一項觀察研究發現，相較於喝低脂牛奶組，喝全脂牛奶的兒童較瘦。他認為，適量的全脂牛奶也有助於減重中的成人。

針對牛奶該喝全脂或低脂，外界一直有不同看法。畢業於台灣大學醫學系的網紅醫師「蒼藍鴿」（本名吳其穎），在其YouTube頻道表示，就營養學角度而言，全脂牛奶除了脂肪外，還有乳糖、蛋白質等營養素，是一綜合性的營養來源，屬於原型食物。

他表示，雖然全脂牛奶脂肪含量高，但飲用後的飽足感也高，讓人喝完後較無進食其他食物的欲望。一項針對兒童的觀察實驗發現，相較於喝低脂牛奶的兒童，喝全脂牛奶的兒童反而來得瘦。「觀察發現，喝全脂牛奶的孩童較不會額外吃其他含糖飲料、零食，因此體型反而較瘦。」

上述研究是針對兒童，吳其穎表示，適量的全脂牛奶有助於減重中的成人。因為全脂牛奶雖然脂肪含量高，但飽足感也高，人喝了全脂牛奶後，腸道會有飽足感，因而不想再吃喝其他零食、含糖飲料。

對於有些人天生有乳糖不耐問題，吳其穎表示，若乳糖不耐問題嚴重，確實不應飲用牛奶；若為輕度乳糖不耐，可從低劑量的乳糖食品著手，每天喝一點牛奶或是吃一點優格、優酪乳。他表示，藉由逐步增加腸道的乳糖暴露度，有助於增加、訓練腸道的乳糖酶，之後人體會逐漸降低乳糖不耐的現象，而逐漸適應含乳糖的飲品。

