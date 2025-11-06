「1飲品」幾乎治百病？醫師、營養師揭血壓穩定、護腎關鍵
高血壓是腦中風、腎臟病等重大慢性病的危險因子！有營養師曾引用研究指出「水喝不夠」會導致血壓控制困難不穩定，代表身體健康正在發出警訊！
身體缺水導致血壓升高?
許多醫師和營養師專家，都分享過飲料不能代替水，營養師薛曉晶曾透過粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」表示「身體缺水會讓血液變濃稠，心臟需更用力工作，導致血壓升高」。
薛曉晶營養師也引用2021年發表於《The Journal of Clinical Hypertension》的研究，中國高血壓患者普遍「鈉攝取過高」、「鉀攝取不足」，「水分攝取量明顯偏低」，導致血壓控制困難，因此她建議患者應保持良好水分平衡，是降低血壓的基礎。每天分次喝足2000～2500ml水，並以白開水為主，試著讓「喝水」成為降血壓的健康習慣。
此外，國健署在網站衛教資訊也表示，高血壓是腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子，所有人都應了解自己的血壓值。18歲以上民眾每年至少要量一次血壓，如果血壓低於120／80 mmHg，可維持每年至少量1次血壓的習慣。
「10大傷腎行為」也包括水喝太少？
關於補水保健康生活習慣，同樣需要注意的是，有台灣腎臟權威之稱的腎臟科醫師洪永祥，曾透露「10大傷腎行為」包括：
水喝太少
高油、鹽、糖的飲食習慣
常攝取飲料、零食及加工類食品
隨意食用保健食品
錯誤使用飲水容器
長期壓力與睡眠不足
止痛藥、抗生素與成藥濫用
抽菸
憋尿
久坐不動
綜合醫師和營養師的提醒，「水喝太少」不只導致血壓不穩定，也會造成腎臟負擔。值得注意的是，在喝水方式方面，洪永祥醫師表示，若食用外帶熱湯裝袋，高溫可能使塑膠溶出有害物質，讓身體受到傷害，在選擇使用飲水容器時也需多加留意。
