1餐變4000元！漸凍人「坐電動代步車」竟被收2人低消 初魚回應曝原因

記者蔣季容／台北報導

一名漸凍人訂了知名鐵板燒「初魚」被要求多收費用。（圖／翻攝自初魚官網）

一名民眾表示，自己是漸凍人，日常需要使用電動代步車，日前他與朋友共3人訂了知名鐵板燒「初魚」，沒想到店家竟說因為電動代步車會多佔一個位置，因此3人要付4個人的訂金跟低消。對此，初魚今（1）日回應，由於新光三越A9分店板前空間較受限，經持續溝通與說明誤會後，該民眾已同意於12月7日接受我們的邀請，與親友一同前往空間較寬敞、動線更友善的初魚鉄板料亭民生店用餐。

一名胡先生在Threads指出，下週日他的一對夫妻朋友想請他吃初魚，一人約2000元，訂位時店家告知因為胡先生坐電動代步車，會多佔用他們一個位置，因此3個人必須付4個人的訂金跟低消。

胡先生說，他能理解是板前，所以覺得對店家而言是佔用位置，但他仍覺得不開心，「我又不是故意的，為什麼作為障礙者就必須要當大胃王？難道視障者去吃飯，也規定要付導盲犬的佔位費嗎？」不過餐廳本來就有自己的規定，他們最後也決定遵守，朋友也付了4個人的錢。

胡先生提到，他們到店裡場勘，也有留下自己的電話，但店家卻刻意略過他，直接去跟他們「想像中的正常人」聯絡。胡先生相當生氣，直言「本來餐廳的規定是怎麼樣，我們就照著遵守，頂多就覺得不合拍，吃一次之後不回購而已。但把障礙者當成是幼體，沒有辦法自己做決定的人，這件事真的有夠沒有禮貌！」

對此，初魚今日發布聲明回應，「感謝大家的關心，初魚非常重視每一位顧客的用餐需求，也致力於提供安心、舒適的環境。本次因初魚鉄板料亭新光三越A9分店板前空間較受限，胡先生所乘坐的電動代步車尺寸較為龐大，我們在訂位階段向胡先生的訂位友人說明了動線與座位配置狀況，並提供協助百貨輪椅、調整座位及建議改至空間更寬敞店別等多項協助方式。」

初魚表示，關於訂金的部分，此為既有的板前席位低消制度說明，並非針對特定客人，實際上初魚都會依需求來彈性協助安排。經持續溝通與說明誤會後，胡先生已同意於12月7日接受初魚的邀請，與親友一同前往空間較寬敞、動線更友善的初魚鉄板料亭民生店用餐，衷心感謝胡先生給他們這個機會。

初魚強調，「非常感謝胡先生的提醒，未來初魚會持續檢視與改善動線與設備，讓所有顧客都能在更舒適的環境中享受用餐體驗。」

