好好吃飯就是人生樂事1／幕前頻下廚會被定型？ 胡宇威有套煮飯哲學：找到內心定位

胡宇威說，鏡頭下切菜的手，都是他自己，不是靠替身。

胡宇威好像煮菜煮上癮了，

怎麼才在實境節目《我們這一攤2》

看完胡宇威挑戰夜市擺攤煮菜，

接下來又在戲劇

《就算一個人也可以好好的吃飯2》

繼續煮菜，

是不是從此以後被「定型」了？

胡宇威就只會出現在

跟美食有關的節目中嗎？

「因為我對食物真的很有興趣。」胡宇威當然沒有要被定型在美食的領域，但也承認不管是為了拍戲而煮菜，還是為了做節目而煮菜，他都非常樂在其中，「這個都是一個養分，可以讓我在過程中，不斷更上一層樓；無時無刻，都在學習跟食物有關的種種。」

幕前頻下廚，開餐廳規格要拉高

去年在另外一檔實境節目《上船了各位！》，胡宇威除了划船以外，更多的鏡頭是他在船上認真煮飯，加上《我們這一攤》系列累積了在台灣各大夜市擺攤的經驗後，讓人感覺他好像隨時準備要去開餐廳了。「沒有。」胡宇威說，是可以當作副業經營，但煮給自己吃，跟收錢煮給別人吃，的確是兩個不同的境界，「煮給自己吃，其實真的可以很隨便。煮給別人吃，因為別人要付錢給你，所以規格要拉很高。」

在美食之中，胡宇威找到了療癒自我的方法，無論這天發生什麼事，都能讓內心找到平靜。

「我剛開始煮飯，是因為讀書的時候，覺得看爸媽都做得很順手。當然他們也有辛苦的地方，每天工作回來還要趕快備料、煮飯，但是煮出來的東西很好吃，那我也想要這樣。」胡宇威回憶，煮飯對自己來說就是一種生活樂趣，某個程度上，也是調劑身心的方法，「進入演藝圈這個行業之後，我覺得，每逢在家裡好像沒有什麼事做的話，感覺可以煎個牛排或者魚排，什麼都好。」

集中專注力，煮飯找到內心定位

《就算一個人也可以好好的吃飯》標榜無論今天發生什麼事，都值得好好吃一頓飯，給自己一段療癒的時光，這個精神一路延續到《就算一個人也可以好好的吃飯2》。戲外，胡宇威也是靠運動或煮菜，讓自己的內心找到定位，「不管從事什麼運動，只要流汗就好，可以忘掉當下，也不會思考任何事情，因為所有的專注力都集中在此刻，就像煮飯一樣。煮飯則是因為注意力不能飄走，一旦飄走的話，光是差個幾分鐘的火候，味道就會跑掉，甚至一個不小心，切菜切到自己的手。」

化妝：Backstage_Curry／髮型：UNDER hair_Tim／造型：Claire Woo／服裝提供：FENDI、TOD'S、Loro Piana

