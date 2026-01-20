1.1萬公斤大陸辣椒乾驗出蘇丹色素 食藥署邊境銷毀

食藥署今天（20）公布邊境檢驗不合格食品資訊，一批大陸進口辣椒檢出禁用的蘇丹色素，該批產品共1.1萬公斤必須在邊境銷毀，不得退運。（食藥署提供）

食藥署今天（20）公布邊境檢驗不合格食品資訊，又有大陸進口辣椒檢出禁用的蘇丹色素，該批產品共1.1萬公斤必須在邊境銷毀，不得退運。食藥署持續針對大陸進口辣椒乾在邊境採監視查驗，也就是100％檢驗蘇丹色素合格後才可輸入，將持續至明年（116）1月6日止。

食藥署每周例行公布邊境檢驗不合格食品名單，本周共有18項，包括日本鮮草莓、蜜柑、鮮哈密瓜、冷凍桃等，越南糙米、義大利奇異果、大陸奇異果、智利油桃等，都驗出農藥殘留不合格。

其中，一批由「元盛國際貿易有限公司」自大陸報驗輸入的辣椒段，被檢出蘇丹色素三號。食藥署說明，依據《食品安全衛生管理法》屬於不得使用的物質，這批辣椒乾在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署統計，近半年受理大陸辣椒乾報驗58批，檢驗不合格2批，不合格率3.5％，檢驗不合格原因為農藥殘留及蘇丹色素不合格。食藥署已經從今年1月7日起至116年1月6日止，針對大陸辣椒乾在邊境採監視查驗，也就是100％檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

一批菲律賓進口香蕉醬在邊境檢出非法著色劑莧菜紅，產品共4560公斤，必須在邊境退運或銷毀。（食藥署提供）

另有一批菲律賓進口產品，同樣在邊境被檢出非法著色劑。食藥署說明，「廷立實業有限公司」自菲律賓進口香蕉醬，檢出著色劑莧菜紅，屬於非准用之食品添加物。

該批產品共4560公斤，必須在邊境退運或銷毀。據統計，近半年菲律賓進口的香蕉醬累計4批不合格，食藥署持續針對菲律賓香蕉乾在邊境採監視查驗，100％檢驗合格後才可輸入。

