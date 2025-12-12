1/1起「滿6個月」即可免費接種新冠疫苗！疾管署透露原因 有這2廠牌可選

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

疾病管制署今(12)日表示，今(2025)年新冠疫苗接種較去(2024)年踴躍，65歲以上接種人次約93.3萬，較113年同期的71.4萬增幅30.7%；50-64歲接種人次約40.8萬，較113年同期的34.5萬增幅18.3%。然而，考量冬天為呼吸道傳染病好發季節，且後續春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，新冠病毒傳播風險增加，而疫苗接種後約需2週才有完整保護力，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)今年12月9日會議討論，決議自明(2026)年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，以提升民眾免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。

供應2種廠牌新冠疫苗 6個月以上至11歲兒童僅可接種莫德納

疾管署說明，現階段國內供應莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌的新冠疫苗，對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效，滿12歲以上民眾可擇任1種廠牌疫苗接種，而滿6個月以上至11歲兒童，僅可接種莫德納疫苗，呼籲民眾踴躍接種，及早強化免疫保護力。

疾管署指出，國內新冠疫苗不良事件通報資料顯示，新冠疫苗不良事件通報情形已降至與流感疫苗相當，但新冠病毒感染後併發重症風險仍較流感病毒高，提醒民眾切勿忽視疾病威脅，尤其是65歲以上長者及具慢性病等高風險族群更應注意。

公費新冠疫苗庫存充足 先致電預約免等候

疾管署提醒，目前仍處呼吸道疾病流行季節，且國內外新冠疫情未間斷，請民眾儘早前往合約院所接種，減少感染及相關併發症發生風險。今年約有2,700家接種新冠疫苗的合約院所，國內公費新冠疫苗庫存充足，共計134.4萬劑，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖(https://vaxmap.cdc.gov.tw)、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

