1:1還原！龍山寺「燈籠磁鐵」上架被秒殺 廟方：會再上架

記者岩祐安、粘菀瑄／台北報導

台北艋舺龍山寺近日一款祈福小物—觀音佛祖「燈籠磁鐵」，可愛外型引發搶購，商品迅速售罄，萬華知名的懷舊達人張哲生也分享開箱文，沒想到被詐騙集團盜用影片轉發，還誆稱「可代購有存貨」，讓他氣炸呼籲是詐騙。龍山寺也對外說明，目前已經廠商趕工，年前會再開放販售。

龍山寺門外的傳統宮燈。

黑夜裡閃亮亮登場，迷你燈籠小巧可愛，而他的原型就來自…

龍山寺一走進來，三川殿門口就能看到兩個巨大燈籠，現在文化組推出迷你款燈籠磁鐵，開燈就像佛光普照，掀起網路熱議。

廣告 廣告

台灣民眾：「喜氣，過年嘛，裡面有燈會亮，代表著喜氣洋洋。」

韓國民眾：「是燈嗎？他非常可愛。」

龍山寺推出的文創燈籠磁鐵。

連外國人都說Q！近日有民眾分享，龍山寺拿出縮小燈推出文創商品，一比一復刻門口的觀音佛祖燈籠，發文不到24小時就被搶購一空，馬上被詐騙集團鎖定。

懷舊達人張哲生：「我現在人在艋舺龍山寺外面，為什麼呢？因為昨天我在threads上面看到有人在艋舺龍山寺買到很漂亮、很棒的觀音佛祖的小燈籠。」

懷舊達人張哲生。

懷舊達人張哲生曝光開箱影片，沒想到被詐騙集團轉發，變成代購片，至少五個人頭帳號，吸引不少網友私訊下單，讓他馬上在網路澄清，小心連結點了就上當。而龍山寺也出面澄清，目前沒有開放代購，因為早早就賣光光。

龍山寺文化組長陳組長：「上架之後很快就銷售一空，所以我們目前有在緊急聯絡廠商，那我們預計在農曆年前，應該會重新上架販售。」

至少五個人頭帳戶詐騙。

燈籠熱銷始料未及，不只電話詢問被打爆，也有網友求證網路上的代購是真是假。廟方請廠商加急趕工，表示農曆年前會再上架，也呼籲網友不要心急，網路上的開箱存貨連結，小心點了就踩雷。

更多三立新聞網報導

賣簡體字作業袋被罵！小北百貨急喊「全面下架」 全場讚：100分

發熱衣洗錯「保暖力歸零」！UNIQLO公開正確洗法 小心越穿越冷

發票算一般垃圾還回收？環保局曝「1關鍵」示警 丟錯恐噴6000元

別只點小籠包！鼎泰豐員工曝「必吃清單」：吃過真的回不去

