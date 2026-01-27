《+1+1+1》特刊記錄城市博覽會美好總和

(記者廖建智嘉義報導)

嘉義建城 321 年，以「320+1 嘉義市城市博覽會」為起點，彰顯嘉義人在歷史淬鍊中孕育出的「不服輸」精神，也呈現城市深厚的文化底蘊。（26）日，展會特刊《+1+1+1》Special Issue 正式出刊，以「咱 嘉義式 We ChiaYi」為主題，邀請市民及各界朋友一同感受這座城市的美好總和。嘉義市長黃敏惠率領市府團隊及各界貴賓出席發表會，共同發表刊物及市博成果紀錄影片，也為「320+1 嘉義市城市博覽會」畫下圓滿句點，展現嘉義作為全台最早築城城市，深厚的的文化魅力。



黃敏惠市長感性表示，距離「320+1 嘉義市城市博覽會」落幕已經過了一個月，最讓人感動的是，城市博覽會為城市與人之間建立深厚連結。這些美好總和的累積，不僅喚起我們共同的歷史記憶，也激發城市繼續前行的能量。城市博覽會不僅完整展現嘉義人的韌性與創意，更是一場市府團隊跨局處協作的城市治理實踐，也具有深遠影響力的工程。市博期間所進行的各種嘗試與挑戰，不只是活動成果的展現，更是對城市未來方向的集體探索，具體實踐嘉義市「美好的總和」的治理理念。



黃敏惠市長也特別提到，今年城市博覽會成果專刊由文化局主責，並與智慧科技處長期推動、已邁入第 4 年的地方創生刊物《+1+1+1》合作，正是跨局處整合的重要成果。《+1+1+1》象徵嘉義持續累積的城市能量，每一位市民的行動與聲音，都是城市不斷向前的「+1」。透過長期出版與跨域協作，讓城市的努力被系統性記錄、持續被閱讀，也讓治理成果不只停留在當下，而能成為嘉義未來發展的重要基礎。



文化局長謝育哲表示，今年市博成果專刊特別與智慧科技處長期推動，已邁入第 4 年的地方創生刊物《+1+1+1》共同製作，透過跨局處合作，不僅能整合不同專業視角與行政能量，也讓市博被放進長期出版脈絡中，成為嘉義地方創生、城市治理與創新實踐的重要註腳，加上專刊本身以多元的視角和有趣的設計，搭配淺顯易懂的編輯方式以共創深化城市發展的治理精神，讓城市發展脈絡與治理得以被系統性保存、持續被閱讀。



320+1嘉義市城市博覽會總策展人黃銘彰表示，《+1+1+1》將城市博覽會期間所發生的許多精彩故事完整收錄其中，無論是令人開心的瞬間，或是深受感動的時刻，都被一一保存下來。此外，也與不同的編輯團隊合作，引入更多元的視角。包括與日本《TRANSIT》編輯團隊合作，以及邀請來自臺南的插畫家湯士賢老師，為本期製作細緻的插畫，透過不同城市與文化的觀點，注入新的想法與詮釋，並開展城市環境中更多元、不同面向的嘉義樣貌。



此次刊物內頁還特別收錄了與嘉義緣分深厚的插畫家湯士賢作品。他以噴水池圓環為起點，串聯東門派出所、第一與第二商場、小圓環等地標，用細膩的筆觸描繪建築、招牌與街角，完整勾勒出嘉義的城市輪廓。本次插畫也將推出限量珍藏海報，還有隨機的隱藏版插畫版本，邀請大家把嘉義最具代表性的生活符號帶回家，收藏一張屬於自己的嘉義城市圖鑑。





