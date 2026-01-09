1/11-1/17 星座週運 「水木對衝 金星入水瓶」

本週星象我們將遇到水星摩羯與木星巨蟹對衝，理智與情緒將被拉扯，承諾與安全感衝突，容易想很多說太多與期待太滿。另外我們將遇到金星進入水瓶座，關係進入重新定義期。

<牡羊座>

本週容易因家庭、伴侶或工作責任出現情緒壓力，明明很想衝卻被現實拉住。水木對衝讓你容易說太滿、做太多，反而消耗能量。金星進水瓶後，社交圈、人際合作開始轉變，會遇到理念相近的新朋友，也適合重新經營人脈。

<金牛座>

本週是想法很多、行程爆滿的一週，水木對衝讓你在學習、溝通、旅行與家人之間來回奔波。金星進水瓶後，工作舞台、曝光度提升，有機會被看見專業能力，但也要調整對成就的期待值。感情容易因現實考量而重新定位。

<雙子座>

金錢、價值與安全感是本週主題，你容易為錢或資源問題煩惱。金星進水瓶後，心境開始轉向輕鬆，適合學習新技能、規劃旅行或接觸新領域。感情上會更想談理念與未來，而不只是陪伴。

<巨蟹座>

你是本週的情緒核心人物，水木對衝讓你對關係、承諾、未來方向特別敏感，容易想太多或過度付出。記得不是所有責任都該你扛。金星進水瓶後，感情進入深層整理期，適合重新設定界線，也有機會出現「命運型關係」的轉折。

<獅子座>

本週你的工作、健康與作息容易被打亂，腦袋停不下來，心卻很累。水木對衝提醒你該放下過度責任感。金星進水瓶後，感情、人際合作關係開始變動，適合調整合作模式與感情相處方式，讓關係回到平等與尊重。

<處女座>

本週有關人際圈與朋友之間的期待、容易讓你感到壓力，當金星進水瓶後，工作型態、生活節奏會開始轉變，適合建立更自由的作息與工作方式。感情上適合慢慢來，不急著給答案。

<天秤座>

這是一個家庭、事業與感情同時被拉出來檢視的一週，水木對衝讓你容易陷入「兩邊都想顧」的內耗。金星進水瓶後，戀愛運升溫，桃花增加，也適合重拾興趣與創作能量。關係會走向更真實、更輕鬆的相處模式。

<天蠍座>

本週有關溝通、學習、證照、合約相關事務特別多，但也容易資訊過載。水木對衝提醒你不要一次承諾太多。金星進水瓶後，家庭與居住環境開始出現變動念頭，適合重新定義家的安全感。感情進入更務實的階段。

<射手座>

本周是金錢、收入與價值感被放大的一週，容易為財務或資源問題感到壓力。金星進水瓶後，學習、寫作、社群曝光運上升，適合經營自媒體、教學或溝通型工作。感情多從聊天開始升溫。

<摩羯座>

本週水星在你星座又遇到木星對衝，容易責任過重。金星進水瓶後，財務、價值與自我肯定感開始重整，適合重新定價自己、調整收費與合作條件。感情進入更務實、現實的階段。

<水瓶座>

本週金星正式進入你星座，你的魅力與存在感開始被看見，但水木對衝讓你內在仍有焦慮與不安。這是一段內在清理與外在轉運的轉換期。適合調整形象、規劃新方向，也有新戀情萌芽的機會。先穩住自己，再迎接新的開始。

<雙魚座>

本週你的朋友、人際圈與團體事務變多，但也容易感到被期待、被消耗。水木對衝提醒你別勉強自己。金星進水瓶後，進入感情與情緒整理期，適合靜心、療癒、斷捨離舊關係。當你放下過去，新的機會才會流進來。

