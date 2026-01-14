1/14醫檢師節 顯微鏡下的互動講座
花蓮慈濟醫院(14日)舉辦醫檢師節活動「醫起去健檢」，透過衛教講座與互動體驗，帶領民眾認識寄生蟲標本、抽血採檢等常見醫學知識和流程，讓大家了解醫事檢驗師在醫療體系中，其實也是默默地守護全民健康的重要角色。
「我們吃進去，所以我們理所當然，我們血液中 血糖，還有三酸甘油酯 就會上升，就會影響到我們的檢驗報告。」
趁著醫檢師節，花蓮慈院醫檢師們走出檢驗室，說明抽血檢驗的迷思、傳遞衛教常識。
民眾 陳女士：「HPV是否男女都要打那個疫苗，我說要 男女都要，讓我們可以知道說 怎麼預防，或該打什麼疫苗。」
「生食牛肉 或生食豬肉，牛肉也會，對。」
從寄生蟲標本和簡易血型檢驗互動，醫檢師們將檢驗報告背後的專業知識，化繁為簡與民眾說明。
民眾 曾女士：「各位(醫檢師)輪番上來解釋一些，我們的迷思或者是疑問，我覺得非常好 然後我發現，就是在回饋的時候，就是當他們(醫檢師)問問題的時候，那個民眾也都可以很快答對，表示他們(醫檢師)傳達的訊息，是可以正確被接收的。」
醫院除了醫師、護理師、藥師，還有分析檢體的醫事檢驗師，扮演協助醫師做出正確診斷的角色。
花蓮慈濟醫院醫檢師 陳柏睿：「醫生當然是直接面對病患，但是他(醫生)還是，需要我們的報告做輔助，有些民眾 不知道要該如何留檢體，怎麼樣來採集，才是對我們(醫檢師)是最方便的，然後也是可以，提供一個良好的報告準確度。」
「我們就把血沾到這個試劑上。」
花蓮慈濟醫院院長 林欣榮：「配合國健署 國家健康署，在推國民的健康，能夠免除這些癌症的發生，所以預防勝於治療。」
檢驗數據背後，都是守護健康的關鍵，透過互動解說，讓民眾了解採檢流程細節的重要，讓醫檢知識，從日常建立。
「醫起去健檢，醫檢師節快樂。」
