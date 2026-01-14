1/15藥師節 南投藥師送藥到府、用藥照護成果亮眼

藥師送藥到府、用藥照護成果亮眼。(圖：南投縣府提供)

一月十五日是藥師節，南投縣在藥事服務方面成果顯著，南投縣藥師公會及多位藥師榮獲衛生福利部食品藥物管理署「藥事照護服務」表揚肯定，其中南投縣藥師公會獲頒「一一三年度建立社區藥局藥事支持服務計畫」有功團體殊榮，另有四位藥師榮獲「一一四年藥師照護優良藥師」及「特優藥師」，展現南投藥師在基層照護的專業實力，為縣爭光。

南投縣自一一0年起補助六十五歲以上獨居長者及身心障礙者免費送藥到府服務，一一四年度進一步下修原住民服務年齡至五十五歲，持續擴大照護對象，讓更多需要的縣民獲得即時且專業的藥事照護。目前全縣已有超過五十家社區藥局投入送藥到府服務，服務範圍涵蓋十三鄉鎮市，達成100%全縣覆蓋，累計服務人次已突破六千人次。藥師在送藥同時，主動進行用藥整合、重複用藥檢視及健康關懷，有效提升長者用藥安全與生活品質。

南投縣藥師公會理事長林澤輝表示，藥師的專業不只是調劑藥品，更重要的是陪伴民眾正確用藥、安心用藥。透過送藥到府服務，藥師將專業與溫暖帶進家庭，成為社區中最值得信賴的健康夥伴。

縣長許淑華表示，南投縣藥師長期深耕基層，無論是在醫療院所、社區藥局，或配合縣府推動各項健康政策，皆扮演不可或缺的關鍵角色。為回應高齡化社會及偏鄉醫療需求，衛生局持續推動「送藥到府」與「藥事照護服務」，協助行動不便、獨居及偏遠地區長者解決領藥不便問題，讓專業用藥指導直接送到家，真正落實「健康送到家」。

衛生局長陳南松表示，感謝縣內藥師與藥事人員的投入，讓社區藥局逐步轉型為「健康小站」，提供慢性病管理、用藥整合、癌症篩檢諮詢、長照資源連結及智慧健康服務，全面提升社區健康照護量能。每年一月十五日為「藥師節」，特別向長年堅守第一線、默默守護縣民用藥安全的全體藥師，致上最誠摯的感謝與最高敬意。未來將持續攜手藥師公會及基層藥師，推動創新藥事服務與智慧化藥政管理，打造更安全、友善且高品質的用藥環境。