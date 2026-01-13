1/15起成人公費肺鏈疫苗開打 打一劑即有完整免疫保護

疾病管制署今天(13日)召開記者會，去年感染侵襲性肺炎鏈球菌人數為347例，是近五年來最高，為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，我國今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑新疫苗取代原本2劑疫苗接種，將可自1月15日開始接種。

成人公費肺鏈疫苗對象共計3類，65歲以上長者、55到64歲原住民、19到64歲高風險對象。林口長庚紀念醫院副院長邱政洵說明，肺炎鏈球菌是人類最重要的呼吸道細菌，肺鏈會造成非常嚴重的感染，從肺炎到敗血症、腦膜炎侵襲性感染死亡率為20%，特別是高風險族群，一旦得到病症就會比較嚴重，現在只要打一次就可以擁有保護力。

其餘公費對象，例如已接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者，疾管署持續提供現有的23價疫苗作為第二劑，並預計於第二階段全面轉換為新疫苗作為第二劑，以達成完整接種。如果民眾已接種過13價或15價疫苗及23價或20價疫苗，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種新肺鏈疫苗。

至於為什麼去年為近五年新高，邱政洵副院長表示，因2020-2023年處在新冠疫情中間，民眾都做好動線管理、戴口罩洗手等，於是人體內就產生免疫負債，一但解封，這些病毒、細菌捲土重來回到社區內流行，導致人類的感染。

疾管署提醒，為獲得完整的免疫保護，請未曾接種或未完整接種肺炎鏈球菌疫苗的公費對象，儘速安排接種。此外，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗同時接種於不同部位，也無須間隔任何時間接種。