1/17大學學測 新北部分考場周邊紅線可臨停接送

(記者謝政儒綜合報導)115年大學學測將於1月17日至19日舉行3天，新北市計有11所考場，為方便考生搭乘大眾運輸到考場，新北市交通局已請公車業者加密發車班次；同時，新莊高中等7所考場周邊紅線將開放考生家長臨停接送。







交通局專門委員林昭賢表示，經會同警察局評估考場周邊道路交通狀況，新店高中、新莊高中、丹鳳高中、新北高中、三民高中、永平高中、錦和高中等7所考場周邊部分紅線在考試日從上午7時至下午3時30分止(18日至下午5時30分止)供家長臨停接送，部分人行道則開放機慢車停放，以斜向停放一列為限，並應保持1.8公尺以上人行空間；不過也提醒在路口10公尺內、公車站、消防栓及有妨礙他人、車通行等地點仍禁止停車。



考場周邊部分紅線開放臨停及人行道機慢車停車區域分別是：新店區新店高中前的中央路；新莊區新莊高中前的中平路、丹鳳高中前的龍安路；三重區新北高中前的三信路；蘆洲區三民高中前的復興路；永和區永平高中前的仁愛路及永平路；中和區錦和高中前錦和路的等上述部分路段。



交通局表示，上述各考場均臨近捷運站或公車站， 建議考生善加利用大眾運輸前往考場；警方屆時也將加強取締違規，以維護考場周邊交通安全與秩序。