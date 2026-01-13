1/18職涯占心術 諮詢師教青年用生涯卡看見未來方向

〔記者黃政嘉／新北報導〕青年進入社會工作，面對工作生活、職業選擇，可能有迷惘、猶豫的時刻，新北市青年局「新北有課 UKO」為幫助青年釐清核心價值觀，找到屬於自己的職涯方向，1月18日下午2點在新北市青職基地舉辦「職涯占心術：用生涯卡看見未來方向」職涯諮詢講座，邀請專業諮詢師蔡庭妍運用互動式牌卡，透過團體職涯諮詢的方式，引導參與者梳理內在價值、優勢與未來發展的可能性。

新北市青年局指出，課程內容以「具備一致性的人生」為核心，透過實作體驗與自身的職涯經驗，帶領學員深入思考工作的意義、個人與職涯場域的連結。協助參與者從「釐清核心價值觀」出發，並與職業選擇扣連，不僅為職涯探索奠定穩固基礎，更協助青年建立清晰且具方向感的職涯目標。

講師蔡庭妍為CDA國際生涯發展諮詢師、青職基地駐點諮詢師，自2021年至今，累積逾700小時的專業諮詢時數，帶領超過百場探索自我與求職相關的講座與工作坊，服務對象涵蓋高中至大專院校的學生，以及職場青年與專業人士。

此職涯諮詢講座開放18至40歲民眾參與，需就學、就業、居住、設籍於新北市，或是大台北地區的大專院校在學青年，有意參與者可至活動官網(https://www.youth.ntpc.gov.tw/youth/ch/app/course/view?module=course&id=181&serno=bbd6cd98-d711-4fc1-ac18-36059824a310)報名。

