1.2兆國防特別預算盼獲朝野支持！賴清德：沒有實力的和解容易淪為投降

總統賴清德今（26日）召開記者會說明1.25兆國防特別預算。對於如何爭取在野黨支持，賴清德回應，如果要進行和解，必須要有實力做後盾，沒有實力做後盾的和解，沒有辦法保障國家利益，容易淪為投降的最後結果，希望在野黨，能夠不分立場，對國家安全一定要能夠同時支持。

賴清德今天投書美媒《華盛頓郵報》，宣布台灣將大幅增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。賴清德並在上午舉行「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會後並舉行記者會並親自主持。



媒體詢問，國防預算將在立法院能闖關，未來如何與朝野立委溝通獲得支持？賴清德回應，國防特別預算跟中央政府總預算，性質上有不同，中央政府總預算是年度預算，是涵蓋各部會對國家推動的各項建設，希望在野黨迅速交付委員會審查，對行政院提出必要的監督，讓預算能通過，國家推動建設、進行各項發展才順利。

國防特別預算部分，賴清德表示，他在致詞已清楚說明，台灣面臨中國威脅，這筆國防特別預算，是必要的投資，投資在和平、台灣安全，希望在野黨支持，這筆加上去後，並沒有達到GDP5%，希望明年達到3％以上。



賴清德強調，更重要的是，如果要進行和解，必須要有實力做後盾，沒有實力做後盾的和解，沒有辦法保障國家利益，容易淪為投降的最後結果，希望在野黨，能夠不分立場，對國家安全一定要能夠同時支持，國家安全、生活才有辦法保障、經濟才有辦法持續發展，請社會了解，給這筆國防預算支持。

