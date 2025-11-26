1.2兆國防特別預算 她示警國軍遭遇人才荒

▲賴清德總統宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.2兆）國防特別預算。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 賴清德總統今（26）日宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.2兆）國防特別預算，打造「台灣之盾」。民眾黨立委林憶君表示，面對中共不斷加強的武力威脅，台灣民眾黨絕對支持在維持財政紀律的情況下，用合理的方式增加國防預算，但是也警告近年國軍人才流失嚴重，導致主戰部隊編現比低落情形令人憂心，當務之急反而應該是要想盡辦法招募，並留住更多國軍人才

林憶君表示，面對中共不斷加強的武力威脅，民眾黨絕對支持在維持財政紀律的情況下，用合理的方式增加國防預算，她強調「和平不該只靠軍事實力，也應該靠對話交流，唯有強大的實力與暢通的對話，才能維持兩岸和平」。林憶君說，在冷戰美蘇對抗期間，美國除了建構堅強的國防實力，也與蘇聯保持溝通，正是實力構成的嚇阻力與對話並行，才在1962年「古巴飛彈危機」當中避免了直接衝突。

林憶君憂心指出，現在的民進黨政府為了「抗中保台」執著建軍備戰，完全忽略建立有效的溝通管道與對岸和平對話，擔心恐造成敵意螺旋失控，一旦不慎擦槍走火，直接升級成全面戰爭。林憶君說，賴清德口口聲聲喊著要團結台灣，但實際上卻是做盡分裂台灣之事，不僅利用政媒集團造謠攻擊反對者，更以司法手段鬥爭政敵。

林憶君進一步表示，台灣軍事裝備確實有投資的必要，但由於近年國軍人才流失嚴重，導致主戰部隊編現比低落情形令人憂心，加上，先進裝備需由熟練的官兵操作，才能形成有效的嚇阻戰力。因此，林憶君認為，當務之急反而應該是要想盡辦法招募並留住更多國軍人才，既然行政院都準備要投入1.25兆的特別預算採購大量軍事裝備，為何不依法編列國防預算替軍人加薪，為國軍留住人才呢？

林憶君表示，行政院合理增加國防預算不是不行，但對軍隊的實質戰力顯然毫無助益；面對中共的文攻武赫，行政院在編列預算時，除了應該給國軍部隊更好的裝備和訓練外，對於軍人待遇更是應該要給國軍應該的福利，讓國軍願意真心用生命捍衛國家，才能有效嚇阻中共，真正守護台灣的民主。林憶君說，我們在野黨有責任確保每一分預算都用在刀口上，避免浪費。我們都期盼台灣必須建構堅實的國防，展現捍衛主權的堅強意志。

最後，林憶君強調，每一分國防經費都要用在刀口上，才能真正提升台灣安全，而不是淪為債務黑洞。民眾黨自始自終都支持國防自主，支持提升國軍戰力；但支持國軍預算，不代表對所有預算編列都一定要無條件全盤接受；面對兩岸困境，要維持台灣的繁榮與和平，需要以嚇阻與對話並行才能長久維持。

林憶君指出，要創造一個團結的台灣，請賴清德好好傾聽人民的聲音，不要只會用「抗中保台」的口號治國，用國安問題來掩蓋預算編列的本質問題，企圖對在野黨亂貼標籤，把依法監督預算的職責扭曲、醜化、甚至抹紅成為「中共同路人」，台灣才會是一個真正的「民主台灣」。

