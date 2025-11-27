1.2兆怎麼花？醫酸：印3億本小橘書給美國人

▲中共對台軍事威脅不斷，總統賴清德26日宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，預計2030年前目標達 GDP的5%。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 中共對台軍事威脅不斷，總統賴清德26日宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，預計2030年前目標達 GDP的5%。精神科名醫沈政男認為，賴清德此舉是對於美國總統川普要求的關稅回應，本質上就是「繳交保護費」，完全是經濟目的，「跟兩岸局勢根本沒有關係」。

沈政男質疑「台灣之盾」的實際功用與邏輯。他指出，建置「台灣之盾」的概念是「用飛彈打飛彈」，即買更多防空飛彈來攔截。但他認為，無形的「美國之盾」最前緣就是「第一島鏈」，「台灣就是『美國之盾』的第一顆飛彈」。他強調，打造「台灣之盾」不是買更多飛彈，而是「要用你的嘴巴，去打好兩岸與國際關係」。

沈政男接著對當前的軍備部署提出疑慮。他表示，台灣目前已有「6千枚」飛彈，質疑難道「台灣之盾」要變成6萬枚？他認為解放軍攻台首招是封鎖台灣，應多買魚雷反艦，而非僅是防空飛彈。他更指出，賴總統在記者會說「中共要在2027武統台灣」，態度「一副希望人家趕快打過來的模樣」，而前總統蔡英文與川普都曾暗示中共「沒空打台灣」，質疑賴總統「是都沒在聽，是不是？」

他同時對國防預算的實質效益和編列方式表示擔憂。沈政男指出，國防預算號稱破GDP 3%是「算法的問題」，可能將海巡、退輔等經費納入計算，否則根本達不到。他警告，未來可能將《零日攻擊》這類文創花費甚至「托育經費」也算進去，以達標5%。他總結：「現在賴清德馬上要面臨的問題是，啊明明國會多數是藍白，你在那邊喊4百億美金國防特別預算，喊得那麼高興！」他慶幸「還好現在國會不是你們多數了」。

