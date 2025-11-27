1.2兆軍購預算「行情僅1天」 軍工股反轉下跌

軍工股慶祝行情僅一天，今天開盤上漲後全面下跌。示意圖，廖瑞祥攝



總統賴清德昨（11/26）提出1.2兆元追加國防預算，軍工股上演慶祝行情，不過好消息僅出現1天，今日以強勢格局開出後短多下車，股價全數走跌，截至中午11時30分，漢翔（2634）下跌4.51％；寶一（8222）下跌5.51％；亞航（2630）下挫5.31％；雷虎（8033）下跌0.35％；事欣科（4916）下跌5.34％。

賴清德昨宣布啟動「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別採購計畫，2026年到2033年8年投入1兆2500億元，打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統；引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系；以及提升國防自主，壯大國防產業。

廣告 廣告

賴清德表示，明年國防支出將達到GDP的3.3％，並於2030年提高至5％，利多消息昨讓軍工航太股強勢上漲，不過今天開盤延續漲勢後，賣壓出籠，股價走跌。

據《TVBS》報導，國泰證期顧問處協理蔡明翰分析，政策喊話不會立即反映在企業的次月營收，軍購是長期計畫與採購，影響需要時間發酵，加上市場關注度被電子股吸走，導致軍工股短期動能不足。

更多太報報導

「賴清德拿1.2兆軍費換川普關愛」 羅智強：今日烏克蘭明日台灣

諷1.2兆軍購預算「丟水裡」 藍委喊F16V和海鯤號在哪：絕對嚴審

賴清德稱在野版財劃法影響救災 王鴻薇：1.2兆天價軍購預算呢？