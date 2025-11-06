1.2萬志願役「寧賠9億」也要退伍！退將列國軍3大壓力 作家獻策一招簽下去

今（2025）年6月，立法院會三讀通過「軍人待遇條例」修正案，修正條文新增義務役現役軍人待遇總額不得低於「最低工資法」所定之最低工資，國防部說明，配合今年度軍公教調薪，目前義務役二兵每月領取薪資為新台幣2萬2000元，包括保險後的整體待遇超過3萬元。然而，近日有媒體揭露，4年內有高達1.2萬志願役士兵寧可賠錢，也要提前退伍。對此，作家「漂浪島嶼」在臉書粉專暗酸，國軍大量提前退伍絕對是國防危機，呼籲青鳥團體化作服役超人，作為示範引領台灣年輕人從軍。

立法院預算中心4日說明，據統計，國軍2021至2024年度招獲志願士兵達5萬2674人，但「未服滿現役最少年限」提前離營的志願役士兵卻高達1萬2884人，占同期志願士兵人數近25%，賠償金額則逼近9億元。對此，前空軍副司令張延廷5日在節目中示警，如今志願役士兵面臨任務多、壓力大、編現比等壓力，寧可賠錢走人，留不住人，這是非常大的警訊；他也呼籲，比起坦克、大砲等武器，應先努力組織人力。「漂浪島嶼」則在文中指出，​國軍爆發志願役賠錢提早退伍潮，導致主戰軍力大量流失，更讓軍隊編現比嚴重下降，形成部隊無法滿員、接戰兵力不足，甚至陷入購買一堆武器，卻缺乏使用兵力的窘況，對整體戰力形成嚴重挫傷。

粉專指出，國軍提早退伍必定有原因，究竟是薪資、福利，或軍中管理、訓練出現問題；甚至最壞的是國軍懼戰、不知為何而戰，失去從軍信念，擔心慘烈犧牲，寧願賠錢忍受批評，也要選擇提前退伍，深層原因必要調查釐清，一昧漠視只是影響整體戰力，甚至讓國際擔心台灣軍力。他獻策，政府為此應發起服役抗中的愛國運動，就像過去抗日發起的十萬青年十萬軍，由青鳥團體率先行動，化作服役超人，作為示範引領風氣，讓台灣青年踴躍從軍，並堅持保台信念，絕不提前退伍。

「漂浪島嶼」特別提到，台灣國防最大的危機不是武器籌獲，而是國軍的士氣，尤其開戰後高強度的犧牲、交戰壓力，已不斷演練城市作戰的國軍，若沒有堅實的信念、士氣一潰散，就是兵敗如山倒；還沒打仗國軍卻賠錢也要早退，信心危機成為殘酷現實，軍事潰敗都是由裂隙開始的。文末，粉專表示沒人看輕、唱衰國軍，但面對大量提前退伍的國防危機、甚至顯露失敗主義，政府應該思考對策，重金招募勇士，鼓勵抗中青鳥身體力行，形成抗中保台熱血從軍，人人都願成為服役超人的愛國運動，「青鳥上前線，激勵愛國心！」

