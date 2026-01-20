1/20大寒到來！一年最冷時節「養生旺運法」公開 注意6禁忌：少喝酒、少吃生冷食

大寒是24節氣中最後一個節氣，也代表一年中最寒冷的時節正式到來，過了大寒便進入春分。星座命理專家小孟老師提醒，今年大寒落在1/20，想要養生旺運的人可參考以下方法。

大寒如何養生旺運：

1.喝粥、喝熱湯：大寒的「寒」在中醫中稱為陰邪，寒冷節氣中飲用熱湯有助補養身體。建議多喝粥，不僅能養胃，也能讓身體保暖。若以羊肉、豬大骨、烏骨雞、鱔魚熬湯，可補氣血、增強精力，外出也較不怕寒冷。

2.多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃：大寒時多吃龍眼、黑芝麻、山藥與核桃，有助身體保暖抗寒，也能避免寒氣滲入骨頭，減少骨頭酸痛的不適。

3.睡前泡澡：外出返家後，可在大寒時節於睡前泡熱水澡，有助舒緩筋骨、活絡血液循環，避免寒冬造成骨頭過度僵硬。

（圖／Pexels）

4.大寒節氣多與農曆年相近，因此古人會在此時開始採買年貨與春節禮品，準備祭祀祖先的物品，並購買春聯與新衣物，象徵年末將至。

5.古人過往會以大寒節氣來預測來年運勢與收成，如透過大寒期間的氣候變化，推測來年的雨水與糧食豐收狀況，方便提早安排農事，因此流傳以下判斷諺語：「大寒天若雨，正二三月雨水多」、「大寒見三白，農民衣食足」（三白指下雪）、「大寒不寒，人馬不安」、「大寒白雪定豐年」、「大寒無風伏乾旱」。

大寒禁忌：

1.切忌食用生冷食物：大寒時不宜食用冰冷食物，吃太多容易導致手腳冰冷、寒氣過重，也可能引發頭痛與氣血不順。

2.大寒不宜過早外出：大寒天氣寒冷，年長者若過早出門，心血管容易因收縮而感到不適，當日需早起者建議多加保暖、穿著厚衣。

（圖／Pexels）

3.忌運動過於激烈：大寒氣候寒冷，過度跑步或劇烈運動，容易導致心血管劇烈收縮；此外大量流汗會使皮膚毛孔打開，若寒氣入侵，容易感冒或身體不適。長者更容易引發心血管疾病，因此應避免過量運動。

4.俗話說「秋冬養陰」，而晚上21點後為陰氣開始的時段，因此大寒後建議早睡晚起，延長睡眠時間，以補足精氣，讓身體維持良好狀態。

5.少喝酒：大寒天喝酒雖會產生短暫發熱感，但酒精退去後體溫會快速下降，輕則感冒，嚴重時可能導致失溫甚至猝死。

6.暖氣不宜過強：使用暖氣時不宜開得過強，以免造成皮膚乾燥、搔癢，甚至傷害角質層。

