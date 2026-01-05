1/20大寒有能量交會！5生肖賺大錢 TOP1化魅力為財富

記者高珞曦／綜合報導

今年最後1個節氣「大寒」將在國曆1月20日到來，清水孟國際塔羅雲蔚老師指出，這天是星象與節氣的能量交會時刻，5生肖將可創造出1波超強的「吸金氣流」，把握發財機會好過年！

命理專家雲蔚老師點名5生肖今年大寒節氣財運佳，尤其是肖雞能將自身魅力轉化為財富入袋。（示意圖／中天新聞）

TOP5 生肖牛

別看這段時間冷颼颼，生肖牛的財運可說是進入火熱階段，過去的耕耘將此時「結算」，所有辛苦都有了回報，可能是老闆良心發現給予加薪，或是長輩特別關愛塞大紅包，肖牛與生俱來的腳踏實地在這時期特別有助吸金，就像老天爺賜給老實人最大的獎勵。

TOP4 生肖猴

他們憑藉靈活腦筋得到更多新資訊，在大寒這天手氣也特別好，把握致富關鍵詞「快、狠、準」，一閃而過的直覺可能就是財神爺給的發財暗號，機會來臨時不要猶豫，有望衝出更好的成績！

TOP3 生肖蛇

肖蛇在今年大寒將憑藉高智商賺回大筆財富，優雅的在幕後觀察眾人的動作，當別人還在霧裡看花，他們已經悄悄發大財，這種魅力也會幫助吸引手握重金的貴人主動靠近，簡直是標準的隱形富豪。

TOP2 生肖鼠

儘管肖鼠天生缺乏安全感，但也是因為這點，讓他們對金錢的敏銳度達到高峰，大寒節氣這天的財運屬於積少成多的類型，諸如發現其他人未察覺的省錢漏洞、存了很久的定存剛好到期等等，建議趁大寒整理帳戶、發票，也許會發現以前藏起來的私房錢。同時他們的偏財運也很不錯，不妨也在大寒試試手氣，或許有意想不到的驚喜。

TOP1 生肖雞

他們的人緣在今年大寒達到最高點，只要漂漂亮亮的出現，再說點吉祥話，將自身魅力轉化為財富。這天也很適合經營個人品牌，趁著運勢正好，一口氣把流量變現，以加倍自信迎接源源不絕的金錢。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

