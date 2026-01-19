1/20迎大寒！4生肖健康亮黃燈 6大開運秘訣一次看

今年國曆1月20日早上9時46分迎來「大寒」節氣，持續到2月3日。民俗專家楊登嵙表示，4生肖族群在這段時間要注意健康狀況，透過6大開運秘訣順順度過全年最後1個節氣。

民俗專家楊登嵙點名4生肖在1月20日大寒節氣之後要注意健康狀況。（示意圖／取自pixabay）

民俗專家楊登嵙說，大寒節氣開始的半個月期間，生肖鼠、馬、羊、豬需注意健康狀況，可能會因過度勞累導致神經緊張，記得適當放鬆休息，多做運動加強體能，維持身體健康才能應對生活上各種狀況。

楊登嵙也分享6大開運秘訣：

1、食的開運方法

《黃帝內經》指出寒冷冬天的養生首重「去寒就溫」，「寒為陰邪，易傷陽氣」，人體陽氣源於腎，多吃黑色食物，少吃生冷、黏硬的食品，以免加重腸胃負擔導致消化不良。

2、衣的開運方法

冬季應適當添衣防寒，選擇柔軟寬鬆、不會過緊的衣物，既保暖又能保持好心情，外出也可戴帽子抵擋寒風，避免頭部受寒。

3、住的開運方法

室內溫度不宜過高或過低，注意通風，幫助清散室內濁氣，也讓陽光充滿環境。

4、行的開運方法

寒冬時節建議子時（深夜11時至翌日凌晨1時）之前休息睡覺，早睡養陽氣，晚起養陰氣，同時建議老年人等日出後再出門。

5、育的開運方法

冬天建議「養心」、「靜心」，可做較緩和的運動，避免劇烈運動導致受傷。

6、樂的開運方法

「暖身先暖心，心暖則身溫」，怡神斂氣並安心養性，情緒不要大起大落，自然有助於「正氣存內，邪不可干」。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

