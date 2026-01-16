1／20「大寒」宜早睡晚起！4生肖健康亮紅燈 六大開運法一次看

（示意圖／翻攝自pixabay）

2026年1月20日09點46分節氣來到「大寒」，全年二十四節氣中的最後一個節氣。有農諺「大寒三白定豐年」。『大寒見三白，農人衣食足」。三白意指下三場大雪。可見，農家忌諱在大寒節氣天晴無雪。相關諺語“小寒不寒寒大寒”。“小寒凍土，大寒凍河”。

「大寒」宜養腎，別以爲腎虛都是男人的專利，更把補腎等同於補性功能。常言道“男怕傷肝，女怕傷腎”，女人更要注意腎虛！腎被古人稱爲是“命門”，是女人健康與美麗的發動機及發源地。過去腎虛虧多常見於更年期的女性，但如今，二三十歲的女性患上腎虧的病例卻漸多，年紀輕輕就腰痠背痛腿軟，渾身無力、怕冷、沒胃口，不化妝的時候，更是一臉憔悴，面對是暗黃無光的臉，早起後浮腫的眼睛，日漸脫落的秀髮。天氣寒冷，寒氣通於腎，寒邪首先侵襲的就是腎。補腎，對於女人來說至關重要！

廣告 廣告

《黃帝內經》上說寒冷冬天的養生首重「去寒就溫」，如何做到「去寒就溫」防體寒、維護身心健康呢？以去寒就溫養腎養元氣為主。“寒為陰邪，易傷陽氣”，人體陽氣源於腎，數九寒冬，禦寒保暖，首當養腎。

2026年「大寒」這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、馬、羊、豬，容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大。一些病痛，在所難免，會有神經緊張的傾向，必須盡量多休息，多做適量運動以放鬆身心！出差或外出旅行必須注意安全第一，不要作危險性的運動，以免樂極生悲，應提高警惕。

以下提供食、衣、住、行、育、樂的「大寒」開運養生與禁忌：

一、食的開運大法：

人們可以根據不同體質進行飲食調補。偏於陽虛的人食補以溫熱食物為宜，羊肉、雞肉等都屬於溫熱食物，偏於陰虛者以滋陰食物為宜，可以多食用鴨肉、鵝肉、木耳等。 忌吃生冷瓜果、霜淇淋、冰凍飲料等，以免內外皆寒傷脾胃，如梨，西瓜，生菜，綠豆等寒性之物，少吃海鮮和冷飲，吃吃黏硬之物，如奶油，油炸食物等，以免加重腸胃負擔，造成消化不良。 冬天宜養腎陽，黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗等黑色食物及杏仁、核桃、大蒜、栗子、桂圓等食物，均有補腎益腎作用。

二、衣的開運大法：

增添衣物防寒防風，俗云：“大寒大寒，防風禦寒”，外出之時要穿外套，戴上口罩，帽子和圍巾。 防寒保暖，及時添衣，衣褲既要保暖性能好，又要柔軟寬鬆，不宜穿得過緊，以利於血液的流暢。 “冬天戴棉帽、如同穿棉襖。”人的頭部是平衡整個身體熱量的最主要部位，若頭部受寒，極易引起感冒。

三、住的開運大法：

室內溫度保持在15-20℃爲宜，不宜過高或過低；要減少去公共場所的次數。 應每天開窗數次，以便空氣流通，將室內濁氣加速散去，讓陽光充盈室內，可保持乾燥。

四、行的開運大法：

大寒養生要順應冬季“藏”的原則，要早睡晚起，每天多睡1小時。早睡可以養人體的陽氣，晚起可以養陰氣，使精氣內聚以潤五臟，從而增強身體的免疫力。對於上班族特別提倡早睡1小時。老年人尤其要注意不宜過早起牀，晨練要推遲一些，最好待日出後再出門。 在冬天，熬夜對身體的傷害比在其他季節更大。現在不少年輕人習慣熬夜，一到週末就長時間補覺，久而久之對健康相當不利。 冬季夜長日短，人們也應適當調整作息時間，最好等到太陽升起後再起牀。有些人因爲工作原因，不得不天沒亮就起牀，那更應儘量早睡。在冬季，最好能在晚上23點（子時）之前上床休息。

五、育的開運大法：

切忌運動過量，出汗太多，避免陽氣隨汗液而出，受到損傷。鍛煉應根據自己的喜好，選擇快走、慢跑、廣場舞等。運動強度根據自己的身體狀況而定，以微微出汗最好，下雪天或室外溫度低於攝氏12度，最好暫停戶外鍛煉。 冬季靜養還要格外重視養心、靜心，靜養並不意味著不動或少動。冬季進行適當運動還是有益的，但需要注意的是，冬季要避免劇烈運動，因爲大汗淋漓時，寒氣容易通過張開的毛孔侵入體內，容易使人生病。 俗話說：「冬天動一動，少鬧一場病，冬天懶一懶，多喝藥一碗」，這說明不少人因為冬天天冷，就不願運動，其實冬天運動對身體有益，有助於增加免疫力，能夠預防感冒、肺炎、支氣管炎等疾病。

六、樂的開運大法：

不過度勞累，情緒穩定，保持良好的心境，切忌急躁和精神抑鬱。所謂“暖身先暖心，心暖則身溫”。意思是說心神旺盛，氣機通暢，血脈順和，全身四肢百骸才能溫暖，方可抵禦嚴冬酷寒的侵襲。因此在大寒時節，我們應安心養性，怡神斂氣，尤其是老人家，因今年大寒前後適逢春節，兒孫滿堂，此時精神調養還應注意避免過喜或傷心，減少心腦疾病的發生。要注意保持心情舒暢，心境平和，使體內的氣血和順，不擾亂機體內閉藏的陽氣，做到“正氣存內，邪不可干”。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

范姜彥豐遭爆婚變前「愛打德州撲克」！玩家曝：輸贏上萬 本人發聲了

「5顆花生湯圓吃3顆剩多少」小孩寫2被改錯 網友看完題目批：老師有問題

獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開