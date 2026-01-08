圖說: 1/24北門王爺藝饗節 「神廟大馬戲」井仔腳奇幻開演

【記者羅伯特/台南報導】延續 12 月份蚵寮保安宮金曲晚會帶來的熱潮，台南北門年度盛事「北門王爺藝饗節」即將於 2026 年元月迎來系列活動中的第三場重點演出！由交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲管處）精心策劃，1月24日（六）下午將於井仔腳興安宮熱鬧演出《神廟大馬戲》。這場演出特別將專業馬戲特技移師至傳統廟埕，結合井仔腳聞名遐邇的瓦盤鹽田風光，打造一場融合地景藝術與民俗信仰的冬季感官盛宴。本次演出特別力邀近年備受國內外矚目的「優尼客當代馬戲團 (Uni Circus)」擔綱。該團曾於 2025 年遠赴西班牙參與國際知名的 MASDANZA 舞蹈節，並曾登上 2024 年桃園燈會開幕舞台，展現頂尖藝文實力。演出將以 10 公尺高的巨輪為核心，結合跑酷與高空走繩等高難度特技，表演者將在高速旋轉的裝置中精準控制身體、挑戰重力，透過強大的動能探索未知主題。演出時段特別安排在午後，讓觀眾在歡笑與震撼中觀賞完表演後，能直接漫步至一旁，欣賞被金黃夕陽染紅的鹽田絕色，視覺感動加倍升級。

雲管處表示，透過「藝術介入宗教空間」的創新形式，不僅能展現北門深厚的文化能量，也吸引遊客在冬季走入社區宮廟。除了主舞台的感官震撼，活動當天更強調親子共融，現場規劃了溫馨的「義相推拿體驗」與趣味「親子手作 DIY」，讓長輩放鬆身心、孩子動手創作，實現全齡共享的溫馨時刻。為迎接盛會，興安宮廟方與在地居民也全力動員參與籌備，展現北門王爺信仰中最動人的人情味。

為回饋到場民眾，活動期間只要現場加入「雲嘉南濱海國家風景區管理處」LINE 官方帳號，並至服務台出示畫面，即可兌換限量「職人日曬沐浴鹽包」乙份（數量有限，送完為止）。邀請大家在感受藝術活力的同時，也將專屬於雲嘉南濱海的美好回憶帶回家。

雲管處處長徐振能表示，「北門王爺藝饗節」活動以六大宮廟串聯共規劃六場精彩活動，從表演、祈福到市集多點開花。在井仔腳興安宮的驚艷演出後，精彩腳步仍將持續前行，後續將接力移師至井仔腳瀨東泰安宮、北門永隆宮、三寮灣東隆宮等各宮廟。透過「跟著王爺去旅行」的號召，不僅讓遊客深度接觸北門特有的鹽業能量，更帶動周邊觀光效益，讓每一位造訪的旅客都能帶走專屬於北門的溫暖回憶。

主辦單位誠摯邀請全國民眾在 1 月 24 日來到井仔腳，看馬戲、賞夕陽、逛聚落，感受最熱鬧的北門冬季魅力。欲知更多詳細資訊，請密切關注「雲嘉南，好好玩!!!」官方粉絲專頁。

【活動資訊】

• 地點： 井仔腳興安宮（臺南市北門區）

• 廟埕體驗活動｜ 115年1月24日 (六) 15:00 起

• 神廟大馬戲演出｜ 115年1月24日 (六) 15:30 震撼開演

• 神明祈福科儀｜ 115年1月25日 (日) 09:30 – 11:30