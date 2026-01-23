1/24 好年味市集料理秀 讓年味回到中山街頭

迎接農曆新年、重現街頭年節的熱鬧景象，「好年味市集」自 1 月2日至 2 月 8 日 於中山捷運站心中山線形公園 盛大舉辦。（圖片來源/台北捷運公司）

為迎接農曆新年、重現街頭年節的熱鬧景象，「好年味市集」自 1 月2日至 2 月 8 日 於中山捷運站心中山線形公園 盛大舉辦。活動期間規劃多項年節限定內容，並將於1月24日（六）下午 14:30 推出重頭戲「讓年味回到街頭－年菜料理秀」，邀請市民朋友走進街頭，共享充滿人情味的新春饗宴。年菜料理秀當日，市集現場將結合傳統 醒獅團 表演炒熱氣氛，並帶來深受親子族群喜愛的香蕉哥哥 精彩演出。壓軸料理秀由 Gigi（林如琦） 擔任開場主持，集結凍齡男神 温昇豪、「辦桌天王」阿燦師及國宴主廚邱寶郎，親自下廚示範製作「櫻花蝦米糕」、「六合金盞雞」與「客家富貴盆菜」，為民眾的新年圍爐宴加菜，傳遞家的味道與節慶祝福。

為讓現場民眾也能一同品嚐主廚們的精緻年菜，1月23日10點起可透過台北捷運 Go App 以5點捷運點領取「年菜優惠券」（限量 200 份）。凡成功領取者，將可於 1 月 24 日（六）活動當日下午 15:10，憑券至大會服務台兌換年菜，讓市民朋友在街頭也能共享圍爐好味道，感受滿滿的新春人情味。現場還可以免費領取書海社—墨秀會書法老師揮毫的春聯。

農曆過年是國人最重要的傳統節慶之一，為讓市民感受濃厚年節氛圍，今年活動透過跨機關及公私資源整合，由捷運攜手 臺北農產運銷股份有限公司、臺北花卉產銷股份有限公司、臺北漁產運銷股份有限公司及等單位，以「讓年味回到街頭」為主題，推出 2026 好年味市集系列活動「好運擲茭大挑戰」，期盼讓市民在城市中重新找回熟悉又溫暖的新春年味。

為深化台日鐵道文化連結，1月23日至25日特地跨海邀請日本單位來台交流，包括福島縣只見線・會津線、福島縣金山町、只見川電源流域振興協議會、福島縣白河市及奧會津體驗區等前來設攤。這場文化饗宴為市集活動帶來日本當地的特色物產展示與紅牛彩繪體驗，讓好年味更增添濃厚的日本風情。為推廣年節商品與優質在地業者，今年好年味市集邀請日本品牌及市集攤商 共襄盛舉。活動期間，民眾只要綁卡搭捷運即可領取 20 點捷運點數，並可憑點數至 台北花卉攤位 或 臺北農產攤位 兌換限量開運盆栽 1 盆 或 北港朝天宮氣泡飲等好禮。此外，自 1 月 30 日至 2 月 8 日(每周五、六、日)，市集同步推出「好運擲茭大挑戰」系列活動，民眾憑20點捷運點數即可至大會服務台參加抽獎，獎品包含期間限定 捷米開瓶器、在地養殖白蝦、藍牙喇叭、超商禮券及新春賀歲電影交換券等，讓新春好運一路延續。

主辦單位誠摯邀請市民朋友攜家帶眷搭乘捷運走進線形公園，在美食、表演與互動體驗中，感受捷運帶來的城市溫度與節慶幸福，共同迎接熱鬧歡樂的新春佳節。

