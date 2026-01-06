1/25世紀大婚！陳漢典、Lulu公布絕美婚紗照 背後「超狂金主名單」曝

記者蔡維歆／台北報導

去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu為了親友們驚喜，特別在百忙的跨年工作期時把喜帖一一寄出，當作新年驚喜獻給大家，並宣布將於1月25日於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴；喜帖中夫妻倆在富士山前浪漫依偎、親密碰鼻的模樣令人稱羨。

陳漢典、Lulu婚紗照曝光。（圖／天地合娛樂提供）

問到1/25婚禮上的婚紗樣式及尺度，Lulu透露屆時將同樣會穿著 Demetrios Bridal Room 旗下品牌婚紗，更以「優雅兼具性感」六字預告，「絕對會讓大家驚豔！」，兩人藏著滿滿巧思與甜度的喜帖由Lulu的妹妹「路馬力」親自操刀設計，除了放上陳漢典與Lulu在日本富士山取景拍下的浪漫婚紗照外，周圍還圍繞著一群手牽手跳舞、唱歌的可愛動物插畫。設計概念更是暗藏深意，當喜帖整張攤開時，兩個「喜」合在一起正好成為「雙喜」，象徵兩人攜手步入人生新階段。

陳漢典、Lulu親密拍婚紗。（圖／天地合娛樂提供）

此次陳漢典、Lulu遠赴日本富士山拍婚紗不僅「人品爆發」讓天公作美，還幸運地獲得星宇航空、日本星野集團兩大企業大力支持，促成「雙星報喜」力挺為彼此良緣再添『星』級規格的甜蜜見證，可說喜上加喜！兩人此次為期五天四夜的日本富士山婚紗拍攝行程，住宿方面特別由日本知名飯店品牌「星野集團」贊助旗下高級度假村【虹夕諾雅 富士】套房，讓這趟婚紗之旅從取景到下榻都充滿滿滿幸福感，堪稱「邊拍婚紗、邊度蜜月」的夢幻行程。

