1.25億買800家OK超商 美廉社打什麼算盤？

上週五（1月23日），台灣零售市場拋下一枚震撼彈，三商家購（美廉社母公司）董事會正式通過，以新台幣1.25億元現金，併購豐群集團旗下的來來超商（OK Mart），這個價錢，在台北市精華區或許買不到兩戶豪宅，卻讓美廉社一夜之間多出了近800個據點。這樁被外界稱為「史上最划算」的買賣，背後並非單純的店數加法，而是三商集團在強敵環伺下，一次攸關生存的轉身與防禦。

1.25億元的「便宜」背後 買的是物流節點而非營收

市場第一反應多半驚訝於收購價格之低。以目前OK超商在全台的門市規模，平均每家店的收購成本不到16萬元。但業內人士分析，這反映了OK長年以來獲利能力疲軟、品牌老化的困境，對於豐群集團而言，這是「斷尾求生」；對於急於突破成長瓶頸的美廉社來說，卻是「撿到寶」。

該名人士分析，美廉社最看重的，並非OK的茶葉蛋或咖啡銷售額，而是OK為了與電商巨頭蝦皮（Shopee）深度合作，所練就出的「海量包裹處理能力」。美廉社雖然貴為「巷口之王」，但在電商最後一哩路的布局上始終慢了半拍，併購後，美廉社將瞬間擁有超過1,500個末端物流轉運據點，這對於未來推動社區快配、冷鏈取貨，無疑打通了任督二脈。

三商集團的「斷捨離」 回歸生活零售核心

這樁併購案發生的時機點極其巧妙。同一時間，三商集團正準備出售三商美邦人壽，市場人士觀察，三商集團正在進行一場大規模的「戰略挪移」，將重心從波動劇烈的金融業，移回現金流穩定且具備集團優勢的零售與餐飲。

透過收購OK，三商集團不僅強化了零售通路，更為旗下的三商巧福、拿坡里等餐飲品牌鋪設了更多的取貨與銷售站。想像未來在OK的門市中，能取到三商巧福的冷凍調理包，或是美廉社自有的自有品牌商品，這種「餐飲＋超市＋超商」的混血模式，正是三商用以對抗統一超商與全家雙龍頭的唯一勝算。

零售第四物種成形 老三萊爾富壓力爆表

這場交易最受衝擊的，恐怕不是超商雙雄，而是原本位居第三的萊爾富。一名零售業者分析，隨著美廉社與OK聯手，台灣零售市場正式進入「規模化集團戰」，在採購議價、物流成本、以及數位會員的經營上，單打獨鬥的萊爾富將面臨前所未有的孤立感。

然而，挑戰才剛開始。美廉社總經理邱光隆過去強調「高坪效」與「社區化」的經營邏輯，要如何植入文化完全不同的24小時超商體系？兩套後端系統的整合、店鋪租約的續約壓力，以及品牌定位的區隔，都考驗著三商經營層的耐心與智慧。

這樁「超市併超商」的奇襲，能否讓三商家購在2026年交出漂亮的成績單？各界都正等著看這場「超市併超商」的化學反應。