1.25兆僅3000億對美軍購？國防部斥非事實：在台生製3000億，其餘為對外採購

民眾黨主席黃國昌昨（14）日指，1.25兆軍購特別預算，有很高比例不是對美軍購。國防部副部長徐斯儉今（15）日在行政院會後記者會中說，「對美軍購只需3000億」並非事實，實際情況是在台生製約3000餘億，其餘為對外採購，和外界所傳的情況是顛倒的。

行政院發言人李慧芝今日於行政院會後記者會轉述行政院長卓榮泰說，中央政府總預算，以及強化防衛韌性不對稱戰力採購計畫特別條例與預算，至今還沒有在立法院順利的付委審查，而行政院在前幾週的院會當中，對於中央政府總預算無法順利付委審查所造成的影響，以及實質上的妨礙，行政院已經做了相當多的說明，其中也包括了國防部的752億新增計畫不能執行。

卓榮泰：不實發言恐阻礙國安發展

卓榮泰提到，因應國際情勢發展，以及中共機艦無端的侵擾，此時此刻強化防位韌性、維護國家安全刻不容緩，國防部所提的軍購特別條例以及特別預算，正是因應情勢發展，請國防部積極透過各種方式與朝野各黨團進行必要的說明，針對外界以及特定人士以故意或不符合事實的發言和討論，也必須要及時的澄清、清楚說明，才不會讓這一類言論阻礙國家的安全，造成親痛仇快的不良後果，國防部要積極的向外界來多做說明。

徐斯儉說明，之所以編列這次的特別條例，是因為目前台灣面臨的威脅升高，國際地緣政治環境愈來愈複雜、不穩定，國防部希望夠透過一次性的預算，確保資源穩定並加速獲得裝備武器，形成能夠應對威脅的戰力，這裡面沒有黑箱作業、沒有空白授權。

徐斯儉指出，有些東西在現階段沒辦法公開說明，是因為有法律因素，根據國家機密保護法及美方安全規定，需等待美方政府對外公布候，才可以將個別購案對外公開，但這不是空白授權，因為這是法律條例，要通過立法院審查，才被授權編列預算，之後也還有預算的審查，所以不可能有空白授權，1.25兆只是預算上限，後面還有逐條的預算編列、審查。

徐斯儉表示，外界說為什麼都不說明，但問題是現在還沒付委審查，國防部沒有機會說明，國防部當然願意說明，但必須要按照程序，為了要解決難題，國防部有最大的善意，外交國防委員會召委王定宇安排下周一秘密會議，國防部願意在這樣的環境下，沒有違法的向立委說明，之後也願意用秘密會議方式來向黨團說明。

徐斯儉提到，外界所傳1.25兆只有3000億是向美國購買，這絕非屬實，實際上若要說明，是1.25兆有3000億在台生製，若條例通過，有三種方法獲得裝備，第一是對美政府的軍購，第二是公開招標的商購，第三種是在台生製，而實際上，1.25兆中是有3000餘億在台生製，其餘都是向外採購，和外界所傳剛好顛倒。



