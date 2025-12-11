1.25兆元國防預算難過關？谷立言說話了 曝軍購交付實情

總統賴清德提出8年1.25兆元國防特別預算，相關條例遭在野黨封殺，並質疑美方軍購交付紀錄不佳、66架F-16V（Block 70）戰機進度落後等問題。與此同時，美國在台協會（AIT）處長谷立言近日接受專訪強調，外界流傳延宕的軍購規模，被遠遠高估了，實際並非如此；而美方也正透過專案管理審查機制，與台協調16V交付進度。

賴清德宣布國防特別預算後，朝野攻防不斷。在野黨接連質疑，美方過往多項軍售未如期交貨，並引用媒體報導指稱延遲總額恐高達200億美元。其中，原計畫於民國115年全數交付的66架F-16V戰機，是外界最擔憂的項目。

谷立言近日接受網路節目「一件軍外套」專訪時強調，實際延宕規模並未如媒體所稱，且軍售交付並非每項都會受到關注，「沒上新聞不代表沒有按時交貨」。他指出，針對F-16V部分，美方正按程序透過專案管理審查機制協調進度，與台方保持緊密合作。

談及台灣啟動大規模國防投資，谷立言表示，台灣的國防決策直接影響區域與全球和平，美方反對任何以武力或脅迫方式改變台海現狀。他指出，依據《台灣關係法》，美國有義務提供台灣防衛性武器，並協助維持足夠嚇阻能力，但若台灣自身不投入，自我防禦將愈發困難。

谷立言認為，台灣近年國防投資已取得顯著進展，尤應加速強化不對稱作戰能力，包括無人機、反艦飛彈、防空飛彈與整合式飛彈防禦系統等，皆是提升防衛效能的關鍵。

針對賴清德多次強調的「台灣之盾」（T-Dome）構想，谷立言指出，美台在飛彈防禦、空防與C4ISR整合的重要性上看法一致。他認為，這些領域的深化合作，將使台灣整體自我防衛能力大幅提升。

