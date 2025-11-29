1.25兆元國防預算 他問：能準時交貨嗎？

▲總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，行政院27日也隨即通過特別預算案。國民黨立委洪孟楷28日在立院國是論壇說，支持國防自主能力，要求國防強化必須透明、務實，才能真正讓台灣更安全。

洪孟楷指出，他過去質詢國防部時，國防部已坦承目前超過6500億元國防預算款項已付清，但包括F-16戰機等多項原本應在過去兩、三年交付的裝備，卻持續延宕未到貨。面對民進黨政府提出1.25兆元空前規模的國防特別預算，洪孟楷質疑：「現在，我們還需要再加碼購買軍武，國人更關注，未來軍備更新能如期落實嗎？」

他接著對這筆鉅額預算提出三點要求，呼籲執政黨務實回答：「武器的採購內容是否符合台灣真正的防衛需求？」、「是否能在承諾時程內準時、確實到貨？」以及「鉅額的國防預算，是否排擠未來的社福與民生支出？」洪孟楷強調，台灣需要的是能提升安全的國防，而不是讓社會付出高昂成本卻換不回實質保障的政策。

賴清德在記者會一度脫口說，中共會在2027年武統，隨後才澄清，2027年是完成武統的準備。洪孟楷表示，正告提醒執政者必須更加謹慎用詞」。他呼籲，台灣需要團結、需要冷靜，更需要務實的戰略規劃，並表示將持續監督，為中華民國全體國人的權益與安全把關。

