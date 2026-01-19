1.25兆元特別預算 國防部公開籌購7類武器數量

（中央社記者游凱翔台北19日電）國防部今天在立院以機密方式專報國防特別條例，會後針對擬籌購項目釋出可公開資訊，涵蓋精準火砲、遠程打擊飛彈、防空反裝甲飛彈、AI輔助等7類的武器採購數量與規劃，而無人載具包括各型攻偵無人機生產逾20萬架、無人艇逾千艘。

行政院會去年11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，但數度遭藍白封殺至今無法付委。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄進行專案報告並備質詢，全程採機密方式並未對外公開；顧立雄在會前指出，盼藉此向朝野立委詳盡說明，希望儘速交付委員會審查。

國防部在機密專報結束後，針對可公開部分向立委提交「『強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例』規劃執行說明資料」，強調特別預算涵蓋建構防衛體系、打造「台灣之盾」；引進高科技與AI、加速擊殺鏈；厚植國防產業、打造非紅供應鏈等3大特色，內涵結構分明，聚焦不對稱戰力的整合與強化防衛韌性。

說明資料提到，「籌購品項」共7類。一是精準火砲，籌購M109A7自走砲60門、精準彈藥4080發、☆☆彈藥車60輛、救濟車13輛、榴彈及附屬裝備。二是遠程精準打擊飛彈，籌購海馬士多管火箭飛彈系統82套、精準火箭1203箱、戰術區域飛彈420枚。

三是無人載具及反制系統，包括反甲型無人機飛彈系（ALTIUS-700M共1554架、ALTIUS-600ISR共478架）；濱海監偵型、濱海攻擊型（沉浸、投彈、自殺）等各類無人機約20萬架、無人艇1000餘艘；以及各類別的無人機反制系統。

四是防空、反彈道及反裝甲飛彈，包括標槍反裝甲飛彈70套、1050枚；拖式2B反裝甲飛彈24套、1545枚及各式防空飛彈系統（含彈藥）。六是人工智慧（AI）輔助等部分，包括人工智慧決策支援系統、戰術網路及部隊快速情資分享應用套件。

六是強化作戰持續量能相關裝備，包括子項一「因應戰時高消耗擴增軍備產線」，為籌建各類型彈藥、發射藥產線、各式槍彈底火生產線、各式新型甲車組裝線、高能炸藥生產線、化學防護面具生產線、夜視鏡生產線等。

子項二「機動阻絕器材」目的提升戰場阻絕能力。子項三說明在產線未建立前，為滿足戰備存量提升與基本訓耗需求，籌購重要急缺彈藥項目，包括120公厘戰車彈、105公厘戰車彈、30公厘機砲彈、155公厘榴彈發射藥包及強力高能炸藥。

七是台美共同研發及採購合作之裝備、系統，將採購台美共同研發及採購合作的裝備、系統，以獲取新興科技系統，以利強化作戰韌性及提升不對稱戰力。

國防部也說明軍購案項合約（發價書）執行進度，目前已獲M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、ALTIUS反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式2B反裝甲飛彈等5項進行知會國會程序。

國防部表示，其餘案項，美國防部正加速內部審查作業，有鑑於軍售案知會國會金額為美方同意釋出的最大可能供售範圍及額度，國防部雖已先期與美方針對作戰需求，完成軍購項量、金額等確認，後續將視立法院核定額度做適度調整。

國防部強調，中共近年持續擴增軍力，並逐漸升級灰色地帶威脅，更經常以對台作戰想定，進行針對性軍演以驗證其作戰計畫，意圖採取「由訓轉演」、「由演轉戰」的犯台模式，加劇台海局勢不穩定，而特別預算可兼顧經費完整性及預算規模穩定，在短期內獲得財源，以因應敵情威脅驟增，快速提升戰力。（編輯：林克倫、林興盟）1150119