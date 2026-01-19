1.25兆元特別預算 國防部公開7類籌購品項

立法院外交及國防委員會邀國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，並備質詢。（圖／周志龍攝）

國防部今（19）日向立法院外交及國防委員會針對1.25兆軍購案進行機密報告。國防部稍早公布「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」規劃執行可公開說明資料，其中包括籌購品項共分7類，包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈，還有無人載具、防空及其反制系統和反彈道及反裝甲飛彈等。

國防部指出，規劃執行案項，特別預算涵蓋3大特色，包含「建構防衛體系、打造『臺灣之盾』；引進高科技與 AI 、加速擊殺鏈；厚植國防產業、打造非紅供應鏈」，內涵結構分明，聚焦不對稱戰力之整合與強化防衛韌性。在作戰層面上打造多層次，具高科技輔助之「臺灣之盾」反彈道 防空系統，使作戰平臺、感測器與指管系統充分融合與高效，而非單一裝備購置。戰略層面上不僅強調科技建軍，加速情研、指令下達與精準打擊效能之擊殺鏈，以強化防衛韌性；更著重國防自主產業發展，藉由自主研發、技術轉移等方式，打造安全可靠之非紅供應鏈，建構全方位防衛能力 。

另一方面，國防部說明，特別預算所採購之相關項量均依敵情威脅研判，前瞻未來戰場景況與科技發展，經過嚴密分析，籌獲後將達成空中重層攔截網、指管與決策輔助、多層次削弱、遠距精準打擊、強化作戰韌性、提升軍備量能、國防帶動經濟效益等7大目標。值得注意的是，無人機部分，軍備局本來說採購5萬架，現在變成4倍20萬架，都是國內採購自製。

籌購品項共七類。一、 「精準火砲」 ：籌購 M109A7 自走砲 60 門，精準彈藥 4,080發，彈藥車 13 輛、榴彈及附屬裝備。二、 「遠程精準打擊飛彈」 ：籌購海馬士多管火箭飛彈系統 82套，精準火箭 1,203 箱，戰術區域飛彈420 枚。

三、「無人載具及其反制系統」，包括(一)反甲型無人機飛彈系統， ALTIUS 700M 1,554 架、ALTIUS 600ISR 478 架。(二)濱海監偵型、濱海攻擊型 沉浸、投彈、自殺 等各類無人機 20 餘萬架、無人艇 1,000 餘艘。(三)各類無人機反制系統。

四、「防空、反彈道及反裝甲飛彈 」標槍反裝甲飛彈70 套 1,050 枚、拖式 2B 反裝甲飛彈 24套 1 545 枚及各式防空飛彈系統含彈藥 。五、「 AI 輔助與 C5ISR 系統 」，(一)人工智慧決策支援系統。(二)戰術網路 及 部隊 快速情資分享應用套件。

六、「強化作戰持續量能相關裝備 」(一)因應戰時高消耗，擴增軍備產線：籌建各類型彈藥、發射藥產線 、各式槍彈底火生產線 、各式新型甲車組裝線 、高能炸藥生產線 、 化學防護面具生產線 、 夜視鏡生產線等。(二)機動阻絕器材：提升戰場阻絕能力 。(三)產線未建立前，為滿足戰備存量提升與基本訓耗需求，籌購重要急缺彈藥項目：120 公厘戰車彈、105 公厘戰車彈 、30 公厘機砲彈、155 公厘榴彈發射藥包及 強力 高能炸藥。

七、「臺美共同研發及採購合作之裝備、系統 」 採購臺美共同研發及採購合作之裝備、系統，以獲取新興科技系統，俾強化作戰韌性及提升不對稱戰力。

國防部指出，本次特別預算規劃向美籌購武器裝備，目前已獲「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭飛彈系統」、「 ALTIUS 反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式 2B 反裝甲飛彈」等 5 項進行知會國會程序。餘 案 項，美國防部刻正加速內部審查作業。 鑑於軍售案知會國會金額為美方同意釋出之最大可能供售範圍及額度。國防部雖已先期與美方針對作戰需求，完成軍購項量、金額等確認，後續將視大院核定額度做適度調整。

國防部強調，中共近年持續擴增軍力，並逐漸升級灰色地帶威脅，更經常以對臺作戰想定，進行針對性軍演，以驗證其作戰計畫，意圖採取「由訓轉演」、「由演轉戰」的犯臺模式，加劇台海局勢的不穩定。特別預算可兼顧經費完整性及預算規模穩定，在短期內獲得財源，以因應敵情威脅驟增，快速提升戰力。

「投資國防就是投資和平」，國防部強調，國軍必須立即編製特別預算，完備應變能力，以維持台海和平。

