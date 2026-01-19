1.25兆元軍購秘密會議結束 顧立雄：可公開部分下午送立院

立法院外交及國防委員會今（19）日召開秘密會議，邀請國防部長顧立雄針對1.25兆元國防預算特別條例進行專案報告。顧立雄在會後表示，國防部下午將提供可公開的資料送至立院，立委可就公開部分對外說明，但機密部分仍希望立委保守機密。

顧立雄。(圖/中天新聞)

據ETtoday報導，此次秘密會議主題為「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，會議於今天上午約10時50分結束。顧立雄會後受訪時表示，國防部已盡最大努力，將能夠報告的事項盡量報告，溝通部分已充分說明。他強調，仍希望立委就機密部分能夠保守機密。

針對媒體詢問是否會再進行公開詢答，顧立雄則回應，會議主席王定宇已裁示，國防部下午會將可公開的部分，提供一份資料送到立院，立委就可以針對這些可公開的部分對外說明。

立院1.25兆元軍購秘密會議。(圖/中天新聞)

根據今天的簽到資料，出席此次秘密會議的立委，包括陳永康、沈伯洋、陳冠廷、林楚茵、王定宇、羅美玲、林憶君、陳俊宇、徐巧芯等人；列席立委則有羅智強、林倩綺、鄭正鈐、李坤城、牛煦庭、蘇清泉、黃國昌、黃健豪、陳培瑜、吳思瑤等人。

