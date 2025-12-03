1.25兆台幣國防特別預算 賴清德製造兩岸不和平的代價 ／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

由於高市早苗想搞事，就拿台海來說事，反而變成日本自己有事！當中日鬥得不可開交之際，賴清德趁機提出令人瞠目結舌、高達1.25兆新台幣的國防特別預算計畫。在未經公開討論、凝聚朝野共識、爭取民意支持的情況下，行政院會逕於上周通過所謂的採購特別條例草案，並於2日送立法院程序委員會排案。

昨天立法院程序委員會處理國民黨團所提第12次會議日程草案時，藍白、綠各以9：9平手，關鍵時刻，會議主席翁曉玲投下贊成的決定一票，讓1.25兆國防特別預算暫緩列案；對此，行政院表示感到高度不解，呼籲各政黨懸崖勒馬。

廣告 廣告

真不懂賴政府究竟在不解什麼？只要換位思考一下，如果今天民進黨是在野黨，能夠乖乖就範、不討價還價？其實，該懸崖勒馬的是賴清德和民進黨，怎毫不保留兩岸和解的機會？也不掂掂斤兩，停止軍備競賽，台灣真沒那個本錢！以為背靠美日、窮兵黷武，就能「以武謀獨」？只是把台灣的未來綁在戰車上，用台灣人民充當砲灰，賴清德莫忘還有將近60％的選票並不支持他，少數總統竟如此大慷全民之慨、強迫我們集體買單？

說穿了，賴清德打恐懼牌、發戰爭財，只為給美國輸誠表忠、納「投名狀」，因為這些錢大半都是用來採購美國軍火商的武器、繳交保護費，確保增加賴清德連任的機率。不然，8年追加1.25兆，根本曠日廢時，也不曉得那些武器要等猴年馬月才能到手，反倒逼中國提前、及早動手！

離譜的是，這1.25兆特別預算裡有2款反裝甲飛彈，美方還食髓知味、獅子大開口，評估建議台灣買更多。到最後，賴清德應該還是會請出美國在台協會出面圍事，疏通藍白、喬好這筆預算。畢竟這是兩岸不和平、台海不穩定，必須付出的代價。（照片翻攝網絡）