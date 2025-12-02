政治中心／綜合報導

總統賴清德提出的1.25兆國防特別條例，在立法院程序委員會中被國民黨團"暫緩列案"，包含行政院版財劃法、立委赴中報備也持續被擋。綠營痛斥藍營惡擋國安法案，卻在院會把離島自貿區逕付二讀、給中國洗產地的機會，痛斥他們不敢討論，只顧著遂行習近平指令。

立法院程序委員會，9位民進黨立委拿手舉版跑到主席台前，抗議國民黨團一意孤行，擋下總統賴清德提出的1.25兆國防採購特別預算。

程序委員會主席翁曉玲：「可否同數時，取決於主席，本席決定贊成，本案通過（暫緩國防特別預算列案）。」

1.25兆國防條例被「暫緩列案」 綠營：遂行習近平指令

立法院程序委員會上，九位民進黨立委拿手舉版抗議藍黨團一意孤行。（圖／民視新聞）

被說是"吳三桂"，也阻止不了藍營把國防預算擋下來，更嗆除非賴清德在國情報告後，回答立委提問，否則不會放行。





國民黨團總召傅崐萁：「有問有答一問一答，（人民）疑問啦，透過國會的代議士，能夠詢問清楚，不是賴清德總統，到立法院來發布新聞稿，然後掉頭就走。」

民進黨團書記長陳培瑜：「傅崐萁總召黃國昌總召，你們真的覺得自己很大，大到比總統還大，大到比全國人民還要大，相關國情報告，我們都可以後續來討論協商，但是請遵照憲政程序。」

1.25兆國防條例被「暫緩列案」 綠營：遂行習近平指令

「離島建設條例」草案在院會逕付二讀，民進黨立院黨團手舉標語抗議。（圖／民視新聞）





綠營強調，大法官會議早判定"即問即答違憲"。而在國民黨團擋國安法案的同時，議場內也把爭議條文抽出逕付二讀包含陳玉珍的"離島建設條例"，讓離島能設立自貿區，給中國就近洗產地的機會；以及游灝的"不當黨產條例"的救國團條款，要幫被凍結、追繳共16億的救國團解套，都逕付二讀，國民黨團還提"廣電法修法"，讓被撤執照的媒體，行政救濟成功後重新上架、而且溯及既往。

立委（民）吳思瑤：「離島建設條例，就是一個一國兩制的示範先行區，不當黨產處理條例，要讓救國團搞特權，要讓不公不義黨產復辟，不敢在委員會討論，為什麼要替中國洗產地，這麼急著在離島搞自經區，要遂行習近平的指令。」

綠營預測藍營鐵了心接下來協商過水、輾壓表決，粗暴修法代價卻都要國人來承擔。

