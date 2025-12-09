1.25兆國防特別條例及政院版財劃法 再遭藍白封殺

立法院程序委員會今天(9日)討論下次院會議程，民進黨團提議把新台幣1.25兆元國防特別條例及政院版財劃法列入報告事項，但再度遭到藍、白立委挾人數優勢封殺，民進黨立委則在現場高喊「台灣要安全、不要吳三桂」、「藍白惡意杯葛，拖垮政府」等口號。

立法院程序委員會9日開會，討論12日、16日立法院院會議程，民進黨團提案將規模新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」及政院版財政收支劃分法部分條文修正草案增列入報告事項。

不過，民眾黨立委劉書彬發言時，建請依照議程草案提報院會處理；民進黨立委范雲則說，報告事項、質詢事項，建請依照議事日程草案及增列報告事項通過。

多名民進黨立委高舉「藍白惡意杯葛拖垮政府」、「台灣要安全、不要吳三桂」等牌子表達抗議。范雲痛批藍、白立委只想搶錢、弱化中央財政及國家治理能力，並表示1.25兆分8年編列，每年約1,500多億元，跟藍、白揮霍的錢相比真的非常少，若在野黨真的有意見，何不到委員會進行專業討論？她呼籲藍、白立委勿再阻擋政院版財劃法及1.25兆元國防特別條例。范雲：『(原音)你們所講的理由，不管是延遲交貨，明明都是謊言，契約明定未交貨當然不付款，沒有任何一個理由可以阻撓它在委員會中討論。所以今天我們所有的民進黨(立委)在程序委員會這邊站出來，要抗議你們再度在一讀的時候，在程序委員會裡面，沒有任何的理由就阻擋兩個重要的法案 。』

經表決，綠營不敵藍、白人數優勢，最後通過民眾黨團提案，1.25兆元的國防特別條例及政院版財劃法再度遭到封殺，無法列入院會議程。

國民黨團書記長羅智強會後受訪表示，國民黨團的要求很簡單，就是請賴清德總統遵照諾言，到立法院公開透明地向國人報告實際情形，並接受詢答。民進黨團書記長陳培瑜則說，賴總統已清楚表達願意赴國會報告，但前提是要合乎憲政程序，若立法院長韓國瑜就此議題召集朝野協商，民進黨團非常歡迎。

此外，國民黨立委陳玉珍提出「公職人員選舉罷免法」第26條修正草案，增訂曾犯組織犯罪防制條例之罪，及曾犯製造、運輸、販售毒品、槍砲與洗錢等惡行以外的罪，受緩刑宣告者仍能參選。該草案雖未列入議程，但預料最快將於下次院會列入報告事項。