1.25兆國防特別條例及政院版財劃法 未列入下次院會議程

立法院程序委員會今天(30日)開會討論下次院會議程，儘管民進黨團再度把政院版財劃法、規模1.25兆國防特別條例列入議程，但藍白仍挾人數優勢通過提案，最終下次院會議程尚未確認，將送1月2日處理。

立法院程序委員會30日開會，討論1月2日、6日立法院會議程。民進黨團提案，針對立法院第11屆第4會期第16次會議，議程報告事項、質詢事項，建請照議事日程草案及增列報告事項通過。其中，民進黨團再度把政院版財劃法修法、規模1.25兆國防特別條例列入議程。

民進黨立委沈伯洋登記發言時表示，藍、白立委始終不讓1.25兆國防特別預算付委審查，就是在卡國防特別預算。他並指出，立法院程序委員會是法案掛號的地方，不能阻擋法案進入實質審查，且跟總統有無來報告無關，這就如同看診掛號，不能要求對方說明詳細病情才能掛號，而是應保障其掛號權利。

沈伯洋提到，賴清德總統已表明願意赴立法院國情報告，但根據憲法法庭的判決，總統赴立院國情報告不能即問即答。他質疑藍、白立委把憲政無關的事情掛勾，是不肯討論國防預算的陽謀。沈伯洋：『(原音)程序委員會就只是在看法案形式要件的地方，今天總統有無來報告跟此事完全無關，若是這樣，藍白以後任何一個法案不滿意，就要總統來報告，只要總統沒有來報告，我就說不審法案。』

民進黨團書記長陳培瑜指出，當中國正在用軍演、認知作戰摧毀台灣人的信心，在台灣裡應外合的就是國民黨，但委屈的和平從來都不是和平。

不過，國民黨團則建議議程草案送交院會處理。國民黨團書記長羅智強發言時表示，民進黨執政後，中國軍機艦越過海峽中線，這次中國對台展開「正義使命-2025」環台演習，更緊貼我領海基線，這在國民黨執政時期從未發生過，因此，讓民眾飽受國安威脅的是民進黨。羅智強：『(原音)國民黨堅定的立場就是要投資戰備、也要投資和平，我跟你民進黨的叫囂是不一樣的，你們叫囂演戲嘛，結果喪權辱國、完全無能、棄守海峽中線，讓我們飽受今天國家安全的威脅，就是你民進黨始作俑者啊！』

經表決，藍白挾人數優勢通過提案，會議主席、民進黨立委沈發惠裁示，本次議程草案提報院會處理。