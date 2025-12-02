1.25兆國防特別條例恐遭藍白卡關？ 鍾佳濱嗆藍白：沒權暫緩列案

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前提出1.25兆國防特別預算，政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案今日將首次於立院程序委員會進行排案，但藍白是否如同政院版財劃法「暫緩列案」，備受關注。對此，民進黨團今（2）日向藍白喊話，強調程序委員會只有排定審查程序，沒有暫緩的權力，喊話在野黨回頭是岸！

民進黨立院黨團今日由幹事長鍾佳濱對時事輿論，接受媒體聯訪。

鍾佳濱表示，針對今日中午12點的程序委員會，民進黨團有兩項主張，第一是行政院版的1.25兆國防預算特別條例可以交付週五院會再交付委員會審查。他指出，程序委員會應該根據立院相關法規，只能排定審查順序，並沒有「暫緩列案」權力。

「投資國防就是投資和平，呼籲在野回頭上岸」鍾佳濱喊話，不要在程序委員會阻擋行政院依憲法規定提送給立院審議的案子。

他接著說，上週行政院通過院版財劃法，但很遺憾，一開始就遭到藍白杯葛抵制。今日仍希望行政院案子透過程序委員會交付院會進行三讀程序。他認為，民主最重要討論，程委會應將案子送交委員會，透過委員會中心主義進行審查。

鍾佳濱強調，今天最主要向國民黨、民眾黨為多數的程序委員會進行呼籲，希望能順利將行政院版的兩項法案送交審查。

