1.25兆國防特別條例是否第6度遭封殺 朝野9日對決

（中央社記者林敬殷台北6日電）藍白再次以人數優勢，在今天立法院程序委員會表決通過將議事日程草案送交9日院會處理，包括行政院所提新台幣1.25兆元國防特別條例草案、財劃法草案等案是否付委，留待當天處理。若無意外，一般預料藍白將再次聯手，第6度封殺國防特別條例。

罕見現身程委會的民進黨團總召柯建銘，在開會前便走入會議室，引起現場一陣騷動。柯建銘先跟民眾黨立委劉書彬咬耳朵，國民黨立法院黨團書記長羅智強則前來致意，直說「稀客，是有大事要發生嗎？」柯建銘僅說，來共襄盛舉。

前民眾黨主席柯文哲為民眾黨立委陳昭姿推動的人工生殖法草案，2日拜會柯建銘及民進黨團，柯建銘趁機向柯文哲遊說，盼民眾黨團支持總預算案及國防特別條例草案，民進黨團今天也將去年10月被民眾黨提案復議卡住的115年中央政府總預算案，列入9日院會的討論事項，尋求解套。

不過，會議開始後，劉書彬代表藍白黨團提案，要求將議事日程草案提報院會處理。民進黨團則將復議案、抗議中國去年底在我國周邊海空域發動軍事演習的決議文等案，列入院會的討論事項。

由於民進黨團反對劉書彬提案，會議主席國民黨籍立委翁曉玲裁示表決。經過表決，朝野均為9票，同票情況下，翁曉玲表態贊成，通過劉書彬提案，議事日程草案送交9日院會處理。

柯建銘會後受訪表示，今天特別到程序委員會是共襄盛舉，針對今天程序委員會的結論，只有一句話而已，好事多磨，繼續努力，週五（9日）院會處理。

民進黨團書記長陳培瑜說，議事日程草案送交院會處理，可能又要等到立法院長韓國瑜當天協商，才能確定議程。

陳培瑜表示，9日院會仍會比照2日院會搶先遞案，避免國民黨團跟民眾黨團的提案表決完，民進黨團的案子就沒有辦法被表決（議事規則為先提案先表決），所以民進黨團一定會搶先遞案。（編輯：蘇龍麒）1150106