1.25兆國防特別條例有多重要？沈伯洋指「1系統」：沒過會是致命打擊

民進黨團副幹事長沈伯洋說明，此次國防特別預算最重要的是T-Dome防空系統的整合。（圖／袁維駿攝）

中國解放軍今天（29日）突襲宣布對台舉行「正義使命-2025」環島軍演，民進黨立院黨團上午舉行記者會，呼籲藍營在明天程序委員會別再擋國防特別預算。民進黨團副幹事長沈伯洋說明，此次國防特別預算最重要的是T-Dome防空系統的整合，如果延宕了，下次再請別人過來就會有空窗期，這對國防、尤其是防空系統會是致命打擊。

民進黨立院黨團於黨團今天上午舉行「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會，會後進行輿情回應。對於總預算及國防特別預算未通過，會有哪些武器、戰略受影響，民進黨團副幹事長沈伯洋表示，原本年度預算到現在都沒有辦法付委審查，除了新興計畫會受影響，最主要的是前一年度比起來多餘的金錢，包含戰傷準備、系統添置等，都是屬於年度總預算。

廣告 廣告

沈伯洋指出，至於8年1.25兆，其實不是預算而是條例，因此在野批評為什麼只有6頁紙就想通過1.25兆，可能是藍白委員對法案到底有幾頁可能搞不太清楚，條例的頁數本來就只會有這樣，但在條例討過程中必須要說明要買哪些品項。

沈伯洋說明，此次國防特別預算最重要的是T-Dome防空系統的整合，以這次北捷案例為例，無線電到底通不通，從鐵路警察、捷運警察，到中正一分局中間如何協調，大家會發現這很重要；台灣的防空系統在多年購買之下，有很多系統是需要被調節的，不管是原來的廠商、技術人員等，都要花很多時間跟金錢，如果延宕了，下次再請別人過來就會有空窗期，這對國防、尤其是防空系統會是致命打擊。

沈伯洋提到，更不要說無人載具的購買，添購飛彈、F-16V等，這些未來都非常重要。雖然現在還沒有到貨，但是國軍原來的F-16V套件都已經升級，希望年度總預算能夠儘速付委，8年1.25兆的特別條例至少先審條例，才有辦法針對預算花在刀口上。



回到原文

更多鏡報報導

共軍發動圍台軍演 鄭麗文反批賴清德踩紅線：台灣有民進黨倒了8輩子的霉

蔣萬安前腳剛走！中共突發動軍演 綠立院黨團酸：鄭麗文還要去「見習」？

才剛結束雙城論壇！中共突宣布環台軍演 蔣萬安：予以嚴厲譴責