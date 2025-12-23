1.25兆國防特別條例未列院會 時力批：藍白以程序杯葛國安

民進黨立委在程序委員會抗議藍白擋政院版財劃法修正案及1.25兆國防特別預算。 圖：林朝億/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 立法院程序委員會今（23）日再度封殺行政院提出總額上限1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，未能排入26日立法院會報告事項議程。對此，時代力量表示，藍白立委已是第「四度」以程序手段封殺國防特別條例，痛批此舉是惡意杯葛，讓國會監督失去應有的正常程序。

時代力量指出，本次程序委員會審查中，因民眾黨立委劉書彬支持排案，藍綠雙方票數一度形成平手，最終由召委翁曉玲投下關鍵一票，再次封殺法案，導致國防特別條例無法進入院會討論。

時代力量強調，一個正常運作的國會，應該在委員會中針對行政部門編列的預算，逐條檢視是否存在浮報或浪費情形，並針對不合理部分進行刪減，這才是真正的監督。然而，藍白立委選擇在程序委員會直接封殺法案、不給討論空間，形同將政治鬥爭凌駕於國家安全之上。

時力指出，面對中國軍事威脅持續升高，國際社會早已頻頻示警。包括路透社揭露中國已將百枚洲際彈道飛彈完成裝填、劍指2027年具備攻台能力，紐約時報也指出，美軍在對中衝突的兵棋推演中面臨產能與整備壓力。另方面，美國前總統川普陣營提出的新戰略亦明確要求盟友展現「自助」決心，顯示台灣安全環境正急遽惡化。

時代力量進一步指出，就在台灣面臨如此嚴峻的國安情勢下，國民黨翁曉玲等7位立委卻於上週末集體前往中國廈門，並與中國國台辦官員同場參與活動。時代力量質疑，這些立委返台後隨即聯手封殺國防預算，時間點是否只是巧合，抑或如外界質疑，是「赴中領旨」後的政治行動，甚至是配合中共指示，利用國會多數逐步削弱台灣防衛能力。

最後，時代力量呼籲，國防預算應接受實質審查與理性監督，但不該遭到無故杯葛。面對中國持續加強軍事準備，以及國際盟友要求台灣強化自我防衛能力的呼聲，藍白立委應停止以程序封殺取代實質審查，讓國會回到公開討論、負責監督的正軌。厚植國防實力、建構防衛韌性，是台灣刻不容緩的重要課題。

