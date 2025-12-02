1.25兆國防特別條例與政院版財劃法 綠盼付委審查

（中央社記者王揚宇台北2日電）民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天受訪表示，立法院程序委員會中午將開會，希望行政院提出的新台幣1.25兆元國防特別條例草案及財劃法修法版本，可以透過程序委員會排入5日立法院會議程，並且順利付委審查。

立法院程序委員會11月25日開會時，行政院版財劃法修法版本遭暫緩列案。此外，行政院會11月27日通過新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，已送立法院審議。

廣告 廣告

立法院程序委員會中午將開會，討論5日、9日院會議程。鍾佳濱今天在議場前受訪表示，希望上述2個法案，能順利透過程序委員會交付5日的立法院會，再交付相關委員會審查討論，落實委員會中心主義。

關於強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，鍾佳濱說，為了強化國防且投資國防就是投資和平，呼籲在野黨回頭上岸，不要在程序委員會阻擋行政院依憲法規定提送給立法院審議的議案。

在野黨希望總統賴清德若到立法院國情報告要採即問即答，鍾佳濱說，立法院會去年三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，憲法法庭審理後做出明確說明，包括行政院依憲法規定向立法院負責，因此立法院可以向行政院提出質詢，行政院有答覆的義務。

鍾佳濱表示，如果總統在國情報告時，實質上接受立法院的詢答過程，就會侵犯到行政院與立法院的職權，而總統不會做這些事情。（編輯：謝佳珍）1141202