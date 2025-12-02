1.25兆國防特別條例首次闖關程委會 民進黨團：藍白沒有暫緩列案權力

針對總統賴清德日前提出1.25兆元國防預算，行政院提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，並於今（2）日在立法院程序委員會進行排案。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱受訪喊話在野黨，投資國防就是投資和平，不要在程序委員會阻擋行政院依憲法規定提送給立院審議的案子。

鍾佳濱表示，針對今日中午的程序委員會，民進黨團有兩項主張，第一是行政院版的1.25兆國防預算特別條例可以交付週五院會再交付委員會審查,程序委員會應該根據立院相關法規，只能排定審查順序，並沒有暫緩列案權力。

鍾佳濱強調，投資國防就是投資和平，呼籲在野回頭上岸，不要在程序委員會阻擋行政院依憲法規定提送給立院審議的案子，另外，上週行政院通過院版財劃法，但很遺憾，一開始就遭到藍白杯葛抵制，今日仍希望行政院案子透過程序委員會交付院會進行三讀程序。

鍾佳濱表示，民主最重要討論，程委會應將案子送交委員會，透過委員會中心主義進行審查，而今天最主要向國民黨、民眾黨為多數的程序委員會進行呼籲，希望能順利將行政院版的兩項法案送交審查。



