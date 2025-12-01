1.25兆國防特別條例 吳宗憲：空泛到連買垃圾袋也是強化作戰量能

國民黨立委吳宗憲。 資料照：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 對於總統賴清德提出要編列1.25兆國防特別條例，政院也提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，國民黨立委吳宗憲今(1)日質詢國防部長顧立雄時稱，裡面有文字，如第六款「強化作戰持續量能相關裝置」，這句話空泛到不行，等於是完全授權，你愛怎麼做，就怎麼做，我買垃圾袋也可以說是要強化作戰持續的量能。他質疑，這是不是美國威脅加徵關稅，「我們不得不吞下」，否則真的很像是「台灣版的馬關條約」。

國防部長顧立雄今日前往立法院外交及國防委員會報告並備詢，並於活動前受訪。

對於1.25兆元8年國防特預算，其中軍購部分是否已經跟美方初步協調，顧立雄受訪說，涉及的這個軍購的事項，他們有跟美方有做過初步的協調，但是有關這些具體的案項等等，在美方還沒有知會國會之前，他們就不對外公開的說明。等到美方知會國會以後，他們會再對外的說明。

對於這次國防特別預算被有人認為是「由上而下」決定，顧立雄否認說，沒有這回事，我們整個還是整個作戰需求還是針對我們的敵情威脅、我們未來的作戰需求、以及這個科技的趨勢等等來擬定我們所需要的這個軍購、委製或商購。所以沒有「由上而下」的這個問題。

顧立雄說，那如果你講的到的是「台灣之盾」的這個概念的話，他們原來就一直不斷的提升整體防空系統的能力，現在要進一步說，對於任何能夠增加我們重層的攔截網，然後能夠有效的來透過AI的輔助，來整合相關的感知系統，提高攔截力，現在是我們整體防空的目標。凡是有助於這樣子的一個整體防空目標的一個能力的達成，相關的指管決策的這些系統，都是我們未來這個籌獲的一個潛在專案。

吳宗憲今日質詢時，批評國防部拒絕依照立法院三讀通過法律給軍人加薪，但卻編列史上最大的1.25兆特別預算。他說，目前還有好幾個國防特別預算都在執行中。「我們對於這個300億是0.03兆，我們斤斤計較，但我們對於美方的1兆2500億，卻付得很開心，然後一直要讓美國再次偉大。讓美國再次偉大之前，可不可以想想讓台灣也稍微，讓我們中華民國也稍微偉大一點。

吳宗憲詢問，66架F-16V目前付出來的錢已經超過7成了，還是必須照常的付款，那這個鉅額的資金到美國去，其實美方就是賺飽了利息。「我們交了兩千多億Ｍ卻拿不到一架戰鬥機，還不能罰美國的錢」。而這個發價書有幾個霸王條款，第一個它沒有罰則，第二個交貨期程是僅供參考，第三死都要付錢，第四個最後我們還是要保護美國最高利益內容。

顧立雄說，「無論如何都得付錢這句話，我想不盡正確我想我們上次已經有報告過了那你們付多少了」。

國防部戰略規劃司長黃文啟中將則說，目前F-16V付了百分之六十左右就停下來。現在已經48架在組裝過程。

吳宗憲接著也問，怎麼相信這1.25兆的這個軍購會準時呢？這會不會又變成一個大錢坑？而為什麼這個預算是民進黨立委王定宇在海外先公布了，行政院長卓榮泰卻也不知道，立委在外面都公佈了，院長說「我還不知道」，所以這個期程上面就給國人無限的遐想，「到底我們的執政黨在玩什麼東西，他要把台灣掏空到什麼地步？」

對於行政院提出的「 強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，吳宗憲說，第四條裡面七大項，有看到幾個很恐怖的點，第六款「強化作戰持續量能相關裝置」，這句話空泛到不行，法律人如果可以寫出這樣子的條款那等於是完全授權你愛怎麼做，就怎麼做，我買垃圾袋也可以說是要持續作戰強化作戰的持續的量能。只要美國掏出來叫我們買就貼一個標籤說這就是強化作戰持續量能所需要的，就我們就必須全部買單。



吳宗憲說，第七款「台美共同研發及採購合作」，但是這一款裡面完全看不到任何技術移轉的比例、台灣本地產值的門檻、價格審議機制，沒有一個說的清楚。這樣子的跪美條款如果真的過了以後，美國跟台灣說要共同研發共同採購，結果呢技術最後留在誰手上？專利留在誰手上？台灣是不是又變成了軍火商的提款機。他不知道這次這麼大的軍購案，是不是美國威脅加徵關稅，如果是就勇敢說出來告訴國人說「我們不得不吞下」，否則這真的就很像是「台灣版的馬關條約」。

吳宗憲說，台灣人民絕對支持國防，但是反對當凱子，更不想變成詐欺案的被害人。這次呢第五條特別條例第五條講可以規避公共債務法，等於把未來這八年排擠掉原本國家的預算。而償債計畫在哪裡？

顧立雄則說，吳宗憲講很一大串，用了很多的形容詞。1.25兆全部是軍購這個不是事實。他與吳宗憲兩人相互大小聲後說，1.25兆分八年，來源為移用以前年度歲計賸餘或舉債方式，施行期間會依財政紀律法來管控舉債的規模，我們也會依行政院的指導來嚴守財政紀律。

吳宗憲則反稱，「這就是官話，還是沒有還是我還是聽不到」。顧立雄說，「那你如果要講都是官話，我也無話講」。1.23兆一個是條例，等到後面要編預算，每一筆預算還要再送立院逐筆審議。

