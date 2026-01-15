1.25兆國防特別條例 徐斯儉：向外採購約9000億

（中央社記者賴于榛台北15日電）針對規模新台幣1.25兆元強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例引發討論，國防部副部長徐斯儉今天強調，軍備獲得分為軍購、商購以及在台生產製造3類，其中3000餘億元將在台生產製造，其餘都為向外採購，外界指僅有3000餘億向美購買絕非屬實。

民眾黨主席黃國昌昨天質疑，預算規模新台幣1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例，僅有3000餘億元是向美購買，相當高比例非對美軍購。國防部昨天則說明，編列最高上限為1.25兆元的國防特別預算，其中，國內產製部分約3000餘億元，其餘為對外採購。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰在院會中表示，因應國際情勢發展及中共的機艦無端侵擾，此時此刻強化防衛韌性、維護國家安全刻不容緩，國防部所提的軍購特別條例及特別預算正是因應情勢發展，請國防部積極透過各種方式與朝野各黨團進行必要說明。

卓榮泰也提到，針對外界以及特定人士以故意或不符合事實的發言引起討論，國防部必須要積極即時澄清、清楚說明，才不會讓這類言論阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果。

徐斯儉出席院會後記者會時說明，國防特別條例是因台灣面臨的威脅越來越高，國際與周邊地緣政治環境越趨複雜，不確定性增高，所以國防部希望透過一次性預算，確保資源穩定、集中，加速獲得所需的裝備跟能力，形成能應對威脅的即戰力。

徐斯儉強調，國防特別條例沒有黑箱作業，1.25兆元也只是上限不是空白授權，必須等立法院通過條例後授權給國防部編列預算，後續再進入預算逐條審查階段。

徐斯儉解釋，根據國家機密保護法以及美方安援規定，須等美方政府對外公布後，台灣才可以將個案對外公開，目前已有5案為外界所知，另還有4案尚未通知國會。根據國防部先前說明，5案是指M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、ALTIUS反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式2B反裝甲飛彈等5項，另有4項軍購案正加速內部審查。

他提到，為解決國防特別條例尚未付委、難以循正式程序說明的情形，國防部有最大的善意，外交國防委員會召委王定宇已安排19日的機密會議，讓國防部能在機密環境、沒有違法疑慮情形下向立委說明，未來若立院黨團有需求，也會循機密會議形式說明。

徐斯儉說，軍備獲得有軍購、商購、在台生產製造3類，軍購部分，是中華民國政府透過美國政府向美國廠商簽契約，而非政府直接向美國廠商購買；商購則是向外界公布招標購買，但只會提及品項跟數量，不會說明價格；至於在台生產製造此次則估計為3000餘億元，因此整體軍備獲得的金額與外界理解剛好顛倒，是3000餘億元以外都為向外採購。

國防部戰略規劃司長黃文啟補充說明，時間不等人，預算並非編列就能馬上執行，在世界各國都增加國防預算、採購國防武器情形下，一旦別的國家採購國防武器的買單排在前頭，台灣等上幾年都有可能。

李慧芝補充表示，經過評估，壯大國防產業鏈預計能創造9萬個工作機會、增加4000億元的附加產值，完全可以讓台灣國防產業鏈更強大也具有韌性，希望立院能儘速審議。（編輯：林興盟）1150115